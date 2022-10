Fínskym lekárňam sa míňajú zásoby jódových tabletiek

Fínske ministerstvo sociálnych vecí a zdravotníctva deň predtým odporučilo, aby si domácnosti pre prípad radiačnej núdze kúpili jedno balenie. TASR informuje na základe správy agentúry AP.

„Nehoda v jadrovej elektrárni by mohla do životného prostredia uvoľniť rádioaktívny jód, ktorý by sa mohol hromadiť v štítnej žľaze,“ uviedlo v utorok fínske ministerstvo sociálnych vecí a zdravotníctva. Odporúčanie užiť jódové tablety platí pre osoby vo veku 3 až 40 rokov, ktoré najviac ohrozuje vystavenie žiareniu.

Mnohé fínske lekárne vrátane veľkoobchodu s liekmi následne oznámili, že jódové tabletky sa im minuli. Ministerstvo vo vyhlásení nezverejnilo, kde by k jadrovej havárii mohlo dôjsť a nespomenulo ani vojnu na Ukrajine.

Ukrajinský štátny podnik Enerhoatom v stredu oznámil, že Záporožská atómová elektráreň (ZAES) pre ruské raketové útoky už druhýkrát za uplynulých päť dní stratila napojenie na vonkajší zdroj energie, čím sa zvýšilo riziko jadrovej katastrofy. Kritické bezpečnostné systémy elektrárne totiž potrebujú na svoju činnosť elektrinu z externého prostredia, píše AP.

ZAES na juhu Ukrajiny je najväčšou svojho druhu v Európe a začiatkom marca ju obsadili ruské vojská. Odvtedy bola opakovane vystavená ostreľovaniu, ktoré na nej zatiaľ zanechalo len menšie škody. Z ostreľovania, ktoré vyvolalo obavy zo vzniku jadrovej katastrofy, sa navzájom obviňujú Kyjev a Moskva.