Európa vstupuje do ďalšej vlny pandémie covidu, upozorňuje WHO a ECDC

Oznámili to v stredu v súvislosti s narastajúcim počtom infekcií v regióne Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC). Správa je prevzatá z agentúry Reuters.

„Hoci na tom nie sme tak ako pred rokom, je jasné, že pandémia COVID-19 sa ešte neskončila,“ uviedli šéf WHO pre Európu Hans Kluge a riaditeľka ECDC Andrea Ammonová.

„V Európe, žiaľ, opäť pozorujeme stúpajúce (pandemické) ukazovatele, čo naznačuje, že sa začala ďalšia vlna infekcií (covidu),“ konštatovali.

Údaje WHO z jednotlivých regiónov sveta ukázali, že v týždni, ktorý sa skončil 2. októbra, zaznamenala nárast počtu prípadov covidu iba Európa, a to o osem percent v porovnaní s predošlým týždňom.

WHO a ECDC poznamenali, že voči koronavírusu v Európe stále nie sú zaočkované milióny ľudí. Vyzvali preto európske krajiny, aby pred očakávaným nárastom prípadov sezónnej chrípky distribuovali vakcíny proti chrípke aj covidu. Apelovali na to, že zraniteľným skupinám ľudí vrátane osôb starších ako 60 rokov, tehotných žien a osôb trpiacich ďalšími ochoreniami by mali byť podané obe vakcíny - proti chrípke aj proti covidu.