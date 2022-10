Zimný štadión Ondreja Nepelu v Bratislave premenujú

Vyplýva to zo septembrového rozhodnutia bratislavských mestských poslancov, ktorí schválili podpis trojročnej zmluvy medzi mestom Bratislava, Správou telovýchovných a rekreačných zariadení (STaRZ) hlavného mesta a národnou lotériovou spoločnosťou Tipos. Výnosom z prenájmu bude hradená prevádzka štadióna i podpora športujúcej mládeže. Ide o sumu 200.000 eur bez DPH ročne.

Podľa riaditeľa STaRZ-u Ladislava Križana však nejde o novú vec, keďže v minulosti niesla hokejová aréna už niekoľko komerčných názvov. Poukazuje pritom na to, že suma, ktorú hlavné mesto, respektíve správca štadióna získa za komercionalizáciu názvu tentoraz, je päťkrát vyššia ako v minulosti. Ohradzuje sa voči niektorým tvrdeniam, podľa ktorých malo hlavné mesto predať názov zimného štadióna. Oficiálne športový stánok bude niesť po novom názov Tipos Aréna - Zimný štadión Ondreja Nepelu.

Zmluva medzi zainteresovanými stranami má platiť do 30. septembra 2025. Ročne by mala dať spoločnosť Tipos za umiestnenie reklamných zariadení 200.000 eur bez DPH, teda za tri roky 600.000 eur bez DPH. Tieto financie majú byť použité výlučne na prevádzku štadióna aj v súvislosti s predpokladanými extrémnymi cenami za elektrinu, plyn, teplo či vodu, a to najmä od budúceho roka. Negatívny dosah na štadión mala pritom nielen energetická kríza, ale už aj pandémia ochorenia COVID-19.

Nielen predpokladané rasty cien od januára budúceho roka, ale aj náklady na prevádzku Zimného štadióna Ondreja Nepelu, Zimného štadióna Harmincova, pre ktorý je naplánovaná rekonštrukcia technológie chladenia ľadovej plochy, či Plavárne Pasienky by mohli znamenať napríklad aj zvýšenie cien ich nájmov v budúcom roku. Tým by sa však podľa STaRZ-u znížila, prípade úplne znemožnila dostupnosť ľadovej plochy pre športovo talentovanú mládež, pre reprezentačné družstvá SR i verejné korčuľovanie. Hrozilo riziko, že všetky tri ľadové plochy zimného štadióna alebo časť z nich vrátane rekonštruovanej ľadovej plochy štadióna na Harmincovej ulici by museli byť budúci rok uzatvorené. Mestská príspevková organizácia však bola za to, aby ostali čo najdostupnejšie.

Zmluva medzi hlavným mestom, STaRZ a národnou lotériovou spoločnosťou Tipos nadobudla účinnosť od 1. októbra. Zverejnená je aj v centrálnom registri zmlúv.