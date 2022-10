V zdravotníctve možno ušetriť desiatky miliónov eur, najviac do roku 2025

Efektívnejšie využívanie zdrojov by mohlo najviac usporiť do roku 2025. V budúcom roku by to mohlo byť 127 miliónov eur. Vyplýva to z aktuálnej revízie výdavkov, ktorý vláda vzala v stredu na vedomie.

Najväčšiu časť tvoria úspory na neefektívnom užívaní liekov. Potrebné je tiež zefektívnenie činnosti štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne. „Najmä na strane cenotvorby výkonov, vyvážením jednotkovej sadzby v ústavnej zdravotnej starostlivosti na priemernú úroveň ostatných zdravotných poisťovní či rozšírením centrálneho obstarávania liekov,“ uvádza sa v revízii.

Úspory sa dajú dosiahnuť aj v oblasti spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, kde je podľa nej dôležité referencovanie cien a počtov diagnostických vyšetrení so zahraničím. Ceny za poskytovanie magnetickej rezonancie a počítačovej tomografie sú v priemere vyššie ako v Česku a slovenskí pacienti absolvujú takmer o tretinu viac týchto vyšetrení ako v krajinách V3. Autori revízie vidia ako jeden z dôvodov duplicitné a opakované vyšetrenia.

Potenciál úspor vzniká aj v oblasti špecializovanej ambulantnej starostlivosti znížením počtu návštev. „Je však spojený s implementáciou hodnotových opatrení na podporu všeobecnej ambulantnej starostlivosti,“ píše sa v dokumente.

Usporené peniaze by mali ísť na prioritné oblasti v zdravotníctve ako podporu inovatívnej liečby či všeobecnej ambulantnej starostlivosti, mzdy zdravotníkov či kultiváciu DRG systému.