V Bratislavskom kraji je najväčšia ponuka voľných pracovných miest na Slovensku

V regióne hlavného mesta zamestnávatelia ponúkajú plat v priemere 1416 eur. Vyplýva to z aktuálnych štatistík pracovného portálu Kariéra.sk.

Na ich portáli je aktuálne 37.204 voľných pracovných miest v SR, z čoho 12.106 je dostupných v Bratislavskom kraji. V danom regióne nájdu ľudia žijúci na Slovensku najviac pracovných možností v rôznych odvetviach a zároveň s vyšším platom v porovnaní s inými krajmi. V Bratislavskom kraji je výška najvyššej ponúknutej mzdy podľa portálu 8000 eur.

„Príležitosť zamestnať sa nájdu uchádzači v takmer všetkých pracovných odvetviach, v administratíve, bankovníctve, cestovnom ruchu, doprave, logistike, IT, manažmente, obchode, výrobe a ďalších odvetviach,“ vymenúva riaditeľ portálu Peter Libuša.

Firmy v bratislavskom regióne za posledný rok najviac obsadzovali pracovné miesta odvetví obchod a výroba. K veľmi obsadzovaným sektorom patrí aj strojárstvo, technika a rozvoj a tiež zasielateľstvo, doprava a logistika. Päticu týchto odvetví uzatvárajú reality a stavebníctvo.

Ľudia sú ochotní sa za prácou presťahovať do Bratislavy, urobilo by tak 38 % opýtaných, čo vyplynulo z prieskumu portálu, na ktorom sa zúčastnilo 3200 respondentov. Pýtali sa ich, aké mesto by si vybrali, ak by mali možnosť presťahovať sa za prácou v rámci Slovenska. Najviac ľudí by si vybralo práve hlavné mesto.

Na druhom mieste podľa dopytovania boli Košice s 29-percentným zastúpením odpovedí. V Košickom kraji je priemerný plat 1137 eur a výška maximálnej ponúknutej mzdy na základe portálu 4000 eur.