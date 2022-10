​Veterinár: Za týchto 5 plemien dám ruku do ohňa. Pre toto si ich doma zamilujete aj vy

DNES - 17:58

Zaujímavosti

Ak by mal na výber, domov by si zobral niektoré z týchto piatich plemien. Veterinárny chirurg sa so sledovateľmi podelil o svoje obľúbené typy psov.

Veterinárny chirurg Ben sa na sociálnej sieti TikTok podelil so svojimi priaznivcami o vlastný názor na obľúbené psie plemená. Okrem toho predstavil päticu, ktorej predstaviteľov by si bez mihnutia oka zobral domov. Video s názvom „5 psích plemien, ktoré by som si ako veterinár osobne zadovážil“ na TikToku videli už stovky tisíc ľudí. Veterinár pritom na jeho začiatku zdôraznil, že v záberoch len predostrie svoj názor a nezhodnotí psy podľa zdravotnej kondície, ktorá môže byť u niektorých rás otázna. „Tieto plemená zároveň nie sú jediné, o ktorých by som uvažoval,“ pokračuje Ben. „Nezabudnite, že ide len o môj názor. Máte plné právo nesúhlasiť s ním.“ #veterinary #learnontiktok #woof #benthevet ♬ MOMENTS IN LIFE - Turreekk @ben.the.vet By popular demand - here are 5 dog breeds I would personally consider as a vet getting a dog #dogsoftiktok Na piatom mieste veterinárovej obľúbenosti sa umiestnili anglické chrty, pretože sú „veľmi nežné a mnohé z nich po skončení závodnej kariéry potrebujú nový domov“. Ben dodáva, že toto plemeno je známe aj vďaka častým dentálnym problémom, takže ich odmalička treba viesť k návyku na pravidelné čistenie zubov. Anglické chrty pri prechádzke držia krok s majiteľom, ale nepohrdnú ani možnosťou zašprintovať si po parku. „Určite by som im doprial takúto príležitosť aspoň raz za čas,“ dodáva Ben. Štvrté miesto vo veterinárovom rebríčku obsadil borderský teriér, ktorý je podľa neho „milujúci psíček“. „Ak by som zatúžil po menšom psovi, pravdepodobne by som volil jeho. Borderské teriéry si väčšinou vytvárajú pevnejšie väzby k ľuďom ako iné typy teriéra.“ Výzor borderských teriérov je nenápadný a ich zdravie odolné. Ak majú ťažkosti, zvyčajne sa týkajú vykĺbenia jabĺčka. Máte doma geniálneho psa? Najinteligentnejšie plemená majú spoločnú túto jednu povahovú črtu Drsnosrstý maďarský stavač je tretie plemeno, ktoré by si Ben neváhal priniesť domov. Ide o pomerne vzácny druh psa, ktorý sa vyznačuje „veľmi príjemným temperamentom“. „Z hľadiska výzoru sú priemerné. Môžu byť náchylné na dedičné ochorenia kĺbov, takže by som sa určite informoval o ich rodičoch,“ radí zverolekár, pričom dodáva, že tieto psy si vyžadujú častý pohyb a fyzickú stimuláciu. „Zaobstaral by som si ho len ak by som mal čas na dve dlhé prechádzky denne.“ Rebríček nevynecháva ani labradory, ktoré sú jedny z najvhodnejších psov do rodiny. „Sú nežné, láskavé, lojálne a zábavné,“ tvrdí Ben. Labradory majú priemerný výzor aj zdravie, až na časté genetické poruchy zraku a kĺbov. Prvá priečka veterinárovho rebríčka mnohých prekvapí. Ocitli sa na nej totiž kríženci, ktorí so sebou prinášajú viaceré plusy a mínusy. „Negatívom je, že nedokážete vopred určiť ich výšku, povahu alebo aktívnosť. Na druhej strane môžete počítať s rozmanitou genetikou,“ tvrdí Ben. Takéto psy sú podľa neho menej náchylné na ochorenia, čo je preňho rozhodujúci faktor pri výbere domáceho miláčika. Zdieľať tento článok na Facebooku