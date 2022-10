Vyše 20 Rusov sa na jachtách preplavilo do Južnej Kórey. Po príchode ich čakalo nemilé prekvapenie

Viac ako 20 ruských občanov sa na jachtách preplavilo z prístavov v Tichom oceáne do Južnej Kórey s cieľom vyhnúť sa mobilizácii do vojny na Ukrajine vyhlásenej v septembri šéfom Kremľa Vladimirom Putinom. Väčšine z nich však vstup do krajiny zamietli, napísala v stredu agentúra Reuters s odvolaním sa na lokálne médiá.

Juhokórejská rozhlasová a televízna stanica KBS v utorok informovala, že najmenej 21 Rusov zakotvilo v prístavoch na juhu Kórey, avšak len dvom z nich úrady vstup povolili. Ostatných do krajiny nevpustili s tým, že ich dôvody boli „rozporuplné“.

Jeden príslušník pobrežnej stráže pre Reuters povedal, že jachta s piatimi Rusmi na palube vyplávala v utorok z ostrova Ullungdo v Japonskom mori, na ktorý dorazila 30. septembra z východoruského mesta Vladivostok. Ako dodal, posádka dostala jedlo aj ďalšiu pomoc. Prečo im vstup do krajiny nebol umožnený, špecifikovať odmietol.

KBS uviedla, že v uplynulých dňoch zakotvili v prístavnom meste Pchohang tri jachty, na ktorých boli zväčša ruskí muži vo veku 20–30 rokov. Na jednom z týchto plavidiel bolo deväť mužov a jedna žena, zatiaľ čo na menšej jachte boli štyria muži.

Predstaviteľ rezortu spravodlivosti Južnej Kórey uviedol, že o týchto prípadoch nemá detailné informácie. Dodal však, že Rusi môžu v zásade do krajiny pricestovať bez víz, ak vopred získajú povolenie cez príslušný elektronický systém.

Po tom, čo Putin vyhlásil 21. septembra čiastočnú mobilizáciu, opustili Rusko tisíce mužov v brannom veku. Mnohí z nich odcestovali do európskych štátov, ako aj do bývalých krajín Sovietskeho zväzu, ako napríklad do Gruzínska, Azerbajdžanu či Kazachstanu.