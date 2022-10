Ruské útoky zasiahli zhruba 30 percent ukrajinskej energetickej infraštruktúry

Uviedol, že to je prvýkrát od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu, čo sa Rusko „dramaticky zameralo“ na energetickú infraštruktúru. Jedným z dôvodov je podľa neho to, že ukrajinský export elektriny do Európy „pomáha európskym krajinám šetriť na ruskom plyne a uhlí“. Ukrajina sa snaží „rýchlo obnoviť pripojenie z iných zdrojov“, dodal.

V pondelok ukrajinská vláda vyzvala obyvateľov, aby „obmedzili“ spotrebu elektrickej energie. Na otázku, či Ukrajina získa dodatočnú energiu z Európy, Haluščenko odpovedal, že je to „jedna z možností, ktoré sú na stole“.

Minister takisto vyzval partnerov Kyjeva, aby Ukrajine poskytli „systémy protivzdušnej ochrany“, ktoré by jeho krajine pomohli infraštruktúru chrániť.

Pri pondelkovom mohutnom raketovom útoku na ukrajinské mestá zahynulo najmenej 19 ľudí a ďalších 100 utrpelo zranenia. Podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského ruské sily vypálili na Ukrajinu najmenej 84 rakiet, pričom 43 z nich zničila ukrajinská protivzdušná obrana.

Poplach upozorňujúci obyvateľstvo na riziko raketových útokov vyhlásili na väčšine územia Ukrajiny opäť aj v utorok ráno. Ukrajinské médiá informovali o výbuchoch v mestách Vinnycia, Nikopol, Rivne, Ľvov, Kryvyj Rih, Mykolajiv, Očakov, Záporožie, Odesa, Žytomyr a v ďalších oblastiach.

Ruské ministerstvo obrany v utorok potvrdilo, že jeho armáda pokračuje v masívnom útoku na ukrajinské vojenské a energetické zariadenia.