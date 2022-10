Zelenskyj požiadal UNESCO, aby Odesu zaradila do zoznamu svetového dedičstva

Zelenskyj svoju žiadosť v prednahratom videozázname adresoval 58-člennej Výkonnej rade UNESCO počas zasadania v Paríži. V utorok ráno oficiálnu žiadosť podala ukrajinská delegácia, uviedlo na svojej webstránke UNESCO.

„Musíme vyslať jasný signál, že svet nebude zatvárať oči pred zničením našej spoločnej histórie, našej spoločnej kultúry, nášho spoločného dedičstva... Jedným z krokov by pritom malo byť uchovanie historického centra Odesy - krásneho mesta, dôležitého čiernomorského prístavu a prameňa kultúry pre milióny ľudí v rôznych krajinách,“ povedal ukrajinský prezident.

UNESCO žiadosť Ukrajiny posúdi na najbližšom zasadnutí 21-členný Výbor pre svetové dedičstvo, presný termín ale nie je známy. Naposledy to malo byť v júli v Rusku, pre ruskú inváziu na Ukrajinu zasadnutie zrušili. Výboru tiež aktuálne predsedá Rusko.

Zelenskyj v utorok opätovne požiadal UNESCO, aby vylúčilo Rusko zo všetkých svojich orgánov. Organizácia však uviedla, že to nie je možné, pretože Rusko je stálym členom Bezpečnostnej rady OSN.

Zápisom Odesy by sa podľa UNESCO uznala „výnimočná hodnota tohto mesta, ako aj povinnosť ľudstva chrániť ju“ a zároveň by jej to poskytlo širšiu právnu ochranu.

Na zozname Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO figuruje už šesť ukrajinských pamiatok vrátane Katedrály sv. Sofie v Kyjeve a historického centra mesta Ľvov. Podľa UNESCO ich dodnes nezničilo bombardovanie. Zelenskyj však pripomenul, že ruské útoky už zničili 540 iných kultúrnych pamiatok, inštitúcií či náboženských stavieb.

Odesa začala prekvitať koncom 18. storočia, kedy ruská cárovná Katarína II. rozhodla, že bude modernou bránou Ruska k Čiernemu moru. Starostom mesta sa neskôr stal francúzsky šľachtic Armand-Emmanuel du Plessis de Richelieu, ktorý sa zalúžil o veľkolepú prestavbu v západnom štýle.