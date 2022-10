Všemožne sa snažíte, no chlieb nerastie? Toto robíte nesprávne

Pýtate sa, čo sa mohlo pokaziť? No v skutočnosti je toho celkom dosť, čo by za tým mohlo stáť.

Postupujte podľa receptu

K najčastejším problémom patrí nedodržiavanie receptu. Zdá sa to ako jasná vec, ale stojí za to to zopakovať. S experimentmi sa oplatí začínať až vtedy, keď spravíte dokonalý chlebík podľa receptu. Do tej doby je základom nájsť si správny recept a dodržiavať ho.

Aj keď máte dobrý recept, chlieb stále nemusí narásť. Ale ak viete, že ste to presne dodržali, je ľahšie určiť, v čom je problém.

Problémy s kvasnicami

Kvások je základ chlebu a spôsobuje aj jeho kysnutie a rast. Uistite sa preto, že kvások nie je pokazený. Kvasnice sú živým organizmom, ak z nich časť odumrie, chlieb dostatočne nevykysne.

Okrem toho si dávajte pozor na to, aby ste použili taký typ kvasníc, aký vyžaduje recept. Či už je to droždie alebo kvások.

Použite formu správnej veľkosti

V prípade foriem na chlieb sú rozmery dôležité. Aj drobný rozdiel môže ovplyvniť tvar bochníka. Ak použijete väčšiu formu, ako chlieb potrebuje, výsledok bude plochejší. Ešte pred pečením sa teda uistite, že máte správnu formu.

Nedostatočné alebo nadmerné miesenie cesta

Obe možnosti môžu spôsobiť nechcený výsledok. Nedostatočné miesenie nepomôže potrebnému nafúknutiu a prílišné miesenie zase spôsobuje, že kvasinkové plyny nemajú dostatočnú silu, aby chlebík nafúkli.

Tvrdá alebo mäkká voda

Tvrdá voda môže spomaliť rýchlosť kysnutia cesta, zatiaľ čo mäkká voda môže spôsobiť ochabnutie cesta. V prípade, že máte problémy s jedným alebo druhým typom vody, použite radšej balenú vodu.

Problémom je tiež nadmerné množstvo chlóru vo vode, môže totiž zabiť kultúru kvasníc.