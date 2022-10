Moldavsko: Nechceme byť odpaľovacou rampou na zničenie Ukrajiny

„Nechceme byť odpaľovacou rampou na zničenie Ukrajiny,“ zdôraznila moldavská ministerka vnútra Ana Revencová v utorok pred novinármi vo Viedni. Správa je prevzatá z agentúry APA.

„Mali by sme zvážiť, či zostane (vzdušný priestor) otvorený, alebo nie,“ povedala Revencová, podľa ktorej je Moldavsko dobre pripravené aj na prípadné nové vlny utečencov z Ukrajiny.

Moldavský minister zahraničných vecí Nicu Popescu v pondelok informoval, že tri ruské rakety vypálené z Čierneho mora smerom na Ukrajinu narušili moldavský vzdušný priestor.

„To, že tieto rakety preleteli cez naše štátne územie, bolo silným posolstvom pre naše obyvateľstvo,“ povedala na konferencii vo Viedni Revencová, ktorá tým narážala na proruské nálady časti moldavskej verejnosti.

Moldavská spoločnosť je podľa nej silne polarizovaná. Ostro pritom kritizovala moldavského oligarchu Ilana Šora, ktorý zo zahraničia financuje prororuské protesty v Moldavsku. Ich účastníci totiž podľa Revencovej „celkom otvorene hovoria o tom, že sú platení“.

Vysokú mieru chudoby v Moldavsku ešte zhoršila vojna na Ukrajine a veľa ľudí má strach, či bude mať v zime čím kúriť. Ruský koncern Gazprom v sobotu 1. októbra obmedzil dodávky zemného plynu do Moldavska o 30 percent. Krajina je od týchto dodávok takmer úplne závislá, pripomína APA.

Moldavská vláda podľa Revencovej hľadá riešenia, „vyhliadky však nie sú dobré“. Ak by došlo k zastaveniu dodávok, „pre fungovanie našej krajiny by to určite spôsobilo veľké problémy“ a prehĺbilo by to aj aktuálnu politickú krízu, upozornila.

V tejto súvislosti vyzvala Revencová Európsku úniu na finančnú podporu Moldavska. Plynová kríza sa totiž podľa nej týka aj ukrajinských utečencov, z ktorých mnohí sú ubytovaní v moldavských rodinách.

Aktuálne sa podľa informácií tamojšieho ministerstva vnútra v Moldavsku nachádza 80.000 utečencov zo susednej Ukrajiny, z ktorých 50 percent tvoria deti.