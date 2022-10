Greenpeace vykonala merania na Slanej. Hodnoty arzénu bijú na poplach

Via Iuris je proti Karasovmu návrhu, mohol by ohroziť dôveru ľudí v súdy

DNES - 10:39 Domáce

Nová súdna mapa by mala byť implementovaná rýchlo a bez zbytočných odkladov. Na sociálnej sieti to zdôraznila organizácia Via Iuris.