Pellegrini chce iniciovať rokovanie o jednotnom postupe opozície, prizvať chce aj SaS

Okrúhly stôl by sa mal konať na pôde parlamentu, chce sa pokúsiť o neutralitu, aby na rokovanie prišla aj SaS. Odmieta, že by šlo o preteky so Smerom-SD, ktorý chce rokovať o predčasných voľbách. Pellegrini poznamenal, že ich zatiaľ nikto nevolal rokovať a treba konať. Myslí si, že časť SaS by mohla odmietať rokovanie zvolané lídrom Smeru-SD Robertom Ficom.

„Budem sa pokúšať ešte tento týždeň zvolať predstaviteľov opozičných strán, vrátane SaS, aby sme si povedali, akou silou disponujeme a a či máme všetci jednotný názor,“ uviedol Pellegrini. Tlačiť by tak spoločne mohli na koaličné strany a vyvolať rokovania o predčasných voľbách. Podotkol, že opozícia, ani kompletne zjednotená, by nemala dostatok hlasov na zmenu ústavy a odsúhlasenie predčasných volieb. Kritizoval pritom premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) za to, že nepredstúpil pred parlament so žiadosťou o vyslovenie dôvery jeho kabinetu. Urobiť tak podľa Pellegriniho mal po tom, ako sa koalícia dostala do menšinovej vlády.

Predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová reagovala, že ak dostanú pozvánku, poradia sa o tom v klube. „Osobne nevidím dôvod, prečo by sa opozícia mala spájať. V opozícii sa ocitnete, spája sa koalícia,“ uviedla Zemanová. Nič takéto iniciovať SaS podľa jej slov nebude. Ak dostanú pozvánku na rokovanie, dohodnú sa v poslaneckom klube a vyjadria sa. „Nevylučujeme rokovania. Keď nás niekto pozve, pozrieme sa, aká je to téma, z akého dôvodu nás pozýva a rozhodneme sa,“ dodala.

Predseda poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský uviedol, že hnutie zatiaľ nedostalo pozvánku od šéfa Smeru-SD na rokovanie o predčasných voľbách. Nepovedal, aký bude postup Sme rodina v prípade, že pozvánku od opozície dostanú.

Podpredseda strany Za ľudí a nezaradený poslanec Juraj Šeliga verí, že SaS je naďalej rozumná strana a jej líder Richard Sulík dodrží slová o tom, že nechce povaliť Hegerovu vládu. Podľa jeho slov je na rozhodnutí SaS, či sa postaví k Smeru-SD a Hlasu-SD, alebo bude konštruktívnou opozíciou a budú prechádzať jej i vládne návrhy.