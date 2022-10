​30-minútová chyba pri praní, ktorá ničí vašu bielizeň i vaše zdravie

Pranie je jednou z najmenej obľúbených domácich prác, a preto nie je prekvapením, že si ho mnohí zľahčujeme. Či už patríte k tým, ktorí si túto činnosť odkladajú na koniec týždňa, alebo vám pranie kradne voľný čas priebežne a po trochách, uistite sa o tom, že ho robíte správne.

Zďaleka neplatí, že stačí nahádzať bielizeň do práčky, pridať prací prostriedok a aviváž a počkať na dokončenie cyklu. Ukazuje sa, že veľmi dôležité je aj to, čo robíte s bielizňou po praní. Naša rada sa týka predovšetkým majiteľov práčok bez sušičky.

Bielizeň je po plákaní stále vlhká, a ak bubon hneď neotvoríte, hromadí sa v ňom para a teplo z vody. Ako už iste viete, takéto podmienky sú ideálne pre množenie baktérií, čo sa vám môže stať osudným, ak bielizeň nevyberiete ani po tridsiatich minútach od konca pracieho cyklu.

„Jedna z najdôležitejších podmienok čistej a zdravej domácnosti je pravidelné pranie bielizne,“ podotýka Terry Fisher z britskej realitnej spoločnosti We Buy Any Home. „Ale mokrá bielizeň, ktorú necháte v práčke čo i len 30 minút po skončení cyklu, môže viesť k premnoženiu choroboplodných zárodkov.“

Fisher sa odvoláva na štúdiu, ktorá zistila prítomnosť viac ako 340 rôznych druhov baktérií na tridsiatich výrobkoch v domácnosti. Najvyšší počet bol zaznamenaný na špongiách na riad a držiakoch na zubné kefky.

V top 5 najviac kontaminovaných povrchoch v domácnosti sa ocitli aj kuchynské drezy, misky pre zvieratá a nádoby na kávu. Treba pritom poznamenať, že telu neškodia všetky druhy baktérií, ale mnohé z nich prispievajú k vzniku prechladnutia, zápalu hrdla a horúčky.

V priemernej domácnosti je možné nájsť niekoľko druhov škodlivých baktérií, vrátane zlatého stafylokoka, salmonely, E. coli a plesne.

„Mnohí z nás si myslia, že pri upratovaní postupujú dostatočne vzorovo na to, aby odstránili všetky choroboplodné zárodky. Bohužiaľ, nech by ste robili čokoľvek, všetkých baktérií by ste sa nikdy nezbavili, a tak ich môžete nájsť dokonca aj na miestach, kde by ste to nikdy nečakali,“ vysvetľuje Fisher.

Podľa Fishera sa baktérie len málokedy usádzajú na miestach, ktoré pravidelne a dôsledne čistíme. Ide napríklad o dlážku, sprchový kút alebo toaletu. „Predmety, ktoré sa používajú denne, ale nedezinfikovali sme ich už niekoľko mesiacov či rokov, ostávajú v zabudnutí,“ tvrdí. Odborník preto pripomína, že pri riadení netreba zabúdať ani na ovládače, soľničku a koreničku a kľučky na dverách.