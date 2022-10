Vo Varšave sa zišli stovky ľudí, žiadali vyhostenie ruských diplomatov

Demonštranti zhromaždení pred ruskou ambasádou vyzývali aj na vyhostenie ruského diplomatického personálu z krajiny. Mnohí z účastníkov protestu boli zahalení v ukrajinských vlajkách a mali transparenty s nápisom „Rusko je teroristický štát“.

PL/EN Mamy wrażenie że cała #Warszawa przyszła dziś do ambasady terrorysty żądać uznania rosji państwem terrorystycznym! DZIĘKUJEMY!



We have an impression that the whole #Warsaw was today near the Ambassy of terrorists in order to designate #russiaisaterrorisstate

Thanks! pic.twitter.com/oWoAWQLbWf