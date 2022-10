Skupina Lucie odkladá pražský koncert

Dôvodom je ochorenie hlasiviek speváka a bubeníka Davida Kollera. Vystúpenie sa uskutoční na rovnakom mieste 10. novembra, informujú webové Novinky.cz.

„Sme sklamaní a bolí nás to, ale náš pražský koncert musíme presunúť. David následkom virózy prišiel o hlas a bez neho sa koncert nemôže uskutočniť. Slová odborníka zneli jasne: minimálne niekoľko dní úplný pokoj. Preto nemôžeme urobiť nič iné, než naplánovať nový termín,“ oznámila skupina na sociálnych sieťach.

„Dali sme do príprav všetko. Čaká vás koncert, na ktorý nezabudnete, ale občas, keď sa na niečo veľmi tešíte, tak to dopadne inak, než chcete a plánujete – a to sa deje aj teraz. Nemám hlas a bez neho to jednoducho nepôjde. Veľmi ma to mrzí a škrie. Urobil by som čokoľvek pre to, aby som mohol spievať naplno, ale na hlasivky je len jeden liek: pokoj a čas na vyliečenie,“ dodal Koller.

Vstupenky zakúpené na pôvodné termíny zostávajú platné aj na nový termín a nie je potrebné ich vymieňať.