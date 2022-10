Klus nevylučuje odchod z SaS. O tomto sa rozpráva so stranou

SaS sa s ním rozpráva o jeho budúcnosti a či vôbec zostane v aktívnej politike.

Klus o možnom odchode zo strany a poslaneckého klubu hovoril v HNtelevízii. Zotrvanie v SaS si vie predstaviť, ak by kolegovia tolerovali jeho odlišné názory na niektoré témy. Pokiaľ táto tolerancia nebude, v strane sa budú rozprávať, ako ďalej. Situácia by sa mala podľa Klusa vyriešiť čo najskôr. Bývalý štátny tajomník ministerstva zahraničia doplnil, že ak odíde z SaS, v Národnej rade SR bude pôsobiť ako nezaradený poslanec. Do iného klubu sa nechystá.

„S Martinom Klusom sa otvorene a veľmi úprimne rozprávame o jeho budúcnosti a či vôbec ostane v aktívnej politike,“ uviedol hovorca SaS Ondrej Šprlák. SaS sa podľa jeho slov vždy vyznačovala toleranciou k iným názorom svojich členov a poslancov. „Rovnako to platí aj pri Martinovi Klusovi. Iný názor v strane pre nás automaticky neznamená pranierovanie či vylúčenie,“ doplnila SaS.