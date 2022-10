​Video: Odvážna alebo šialená? Do auta sa vlámal medveď, reakcia vodičky prišla bleskovo

Vodička auta prechádzajúceho po obytnej štvrti si počas cesty všimla, že do jedného zo zaparkovaných áut sa snaží preniknúť malý medveď. Žena preto vytiahla mobil a natočila nasledujúce udalosti. Sama ešte netušila, že sa čoskoro stane aktérom vlastného videa.

Medveď najprv chvíľu stál pred dverami auta a váhal, čo podnikne ďalej. Nakoniec sa rozhodol labami uchopiť kľučku na strane vodiča, a keďže automobil bol zhodou okolností odomknutý, podarilo sa mu dvere otvoriť.

Prekvapivý sled udalostí zaskočil aj vodičku s mobilom v rukách. Keď videla, že medveďovi sa podarilo preniknúť do auta a usadiť sa za volantom, vybehla k nemu a rozkričala sa: „Nie, nie nie, von, von, von!“

Američanke zrejme v šoku nenapadlo, že medveď jej môže ublížiť, preto naňho ďalej kričala aj z tesnej blízkosti. „Vypadni, vypadni,“ opakovala, zatiaľ čo na ňu volala kamarátka z auta. „V pohode, v pohode,“ odvetila jej.

Používatelia diskusného fóra Reddit, na ktorom bolo video zverejnené, sa nevedia zhodnúť, či bolo správanie Američanky odvážne alebo šialené. „Zachovala sa šialene, keď len tak pribehla k medveďovi a dávala mu príkazy ako psovi,“ píše v komentári jeden z užívateľov. „Je to medveď čierny,“ vysvetľuje ďalší. „Tie sú padavky. Ak by šlo o nebezpečný druh, ako je medveď hnedý alebo grizly, pravdepodobne by sa ani nezmestil do dodávky.“