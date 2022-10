Čo ak sa nepodarí presadiť rozpočet? Na provizórium doplatia železnice aj obrana

Pokiaľ by sa vláde v Národnej rade (NR) SR nepodarilo presadiť schválenie rozpočtu verejnej správy na rok 2023, nebolo by možné financovať v plnom rozsahu transfery zo štátneho rozpočtu, najmä pre verejné zdravotné poistenie či železničné spoločnosti. Rozpočtové provizórium by bránilo dodržať záväzok výšky výdavkov na obranu a peniaze by chýbali aj v pláne obnovy, upozornilo v pondelok Ministerstvo financií (MF) SR v komentári k navrhnutému rozpočtu.

„Aktuálna politická situácia, keď vláda nemá väčšinovú podporu v Národnej rade SR, si vyžiadala zohľadniť riziko neschválenia vládneho návrhu zákona o štátnom rozpočte v samotnom návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025,“ uviedol rezort financií. Z tohto dôvodu sa v kapitole Všeobecná pokladničná správa rozpočtujú dodatočné výdavky na transfery v rámci verejnej správy a v prípade schválenia zákona o štátnom rozpočte budú môcť byť uvoľnené na financovanie výdavkov verejného zdravotného poistenia, Železničnej spoločnosti Slovensko či Železníc Slovenskej republiky.

Výdavky na obranu by v prípade rozpočtového provizória vychádzali zo schváleného limitu na rok 2022, ktorý je ale oproti návrhu na rok 2023 nižší o 0,6 % hrubého domáceho produktu (HDP). MF upozornilo, že negatívne by boli ovplyvnené aj ostatné kapitoly štátneho rozpočtu. Počas provizória sa totiž budú prednostne realizovať výdavky na plnenie povinností vyplývajúcich z platnej právnej úpravy a už existujúce zmluvné záväzky, medzi ktoré patrí napríklad dohodnutá výška valorizácie vyplývajúca z kolektívnych zmlúv, výplata štátnych sociálnych dávok, ako aj zvýšené výdavky na energie.

Rovnako by v podmienkach rozpočtového provizória bola ohrozená realizácia výdavkov Plánu obnovy a odolnosti, ktoré sa rozpočtujú na rok 2023 v sume 2,3 miliardy eur. To je v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2022 nárast o 800 miliónov eur.

Rezort financií navrhuje v budúcom roku deficit rozpočtu verejnej správy vo výške 6,4 % HDP z tohtoročných očakávaných necelých 5 %.