Lotyšský premiér vyzval lídrov EÚ, aby prestali vydávať Rusom turistické víza

Vyjadril sa tak v pondelňajšom rozhovore pre britský denník The Guardian, čím opätovne rozprúdil debatu o ďalšom sprísnení sankcií voči režimu ruského prezidenta Vladimira Putina.

Kariňš v zmienenom rozhovore odmietol myšlienku, že umožniť vstup do Európskej únie Rusom, ktorí sa tak vo svojej vlasti snažia vyhnúť odvodu do armády, by mohlo byť spôsobom, ako oslabiť ozbrojené sily Kremľa. Lotyšský premiér pritom označil za pochopiteľné, že mnohí ruskí muži „nechcú ísť bojovať a zrejme aj zomrieť na Ukrajinu“, čo by podľa jeho slov mohlo potenciálne spôsobiť „obrovskú vlnu imigrácie z Ruska“. Takáto situácia by však podľa neho predstavovala pre Európu bezpečnostné riziko.

„Myslím, že politickí disidenti už väčšinou (z Ruska) odišli,“ povedal Kariňš. Dodal, že ďalšími, ktorí by z Ruska chceli odísť, budú „ekonomickí oportunisti“ a iní ľudia s množstvom rozdielnych dôvodov i nejasnou politickou lojalitou.

Svoje hranice pre ruských turistov dosiaľ okrem Lotyšska uzavreli aj zvyšné dve pobaltské krajiny – Estónsko a Litva – a rovnako tiež Poľsko a Fínsko. Tieto krajiny zároveň dosiaľ bezúspešne vyzývajú zvyšok Európskej únie, aby sa k nim v tomto smere pridal.