Orbán si otvoril účet na Twitteri, bude tam informovať v angličtine

Podľa spravodajského servera Telex.hu to oznámil v pondelok premiérov hovorca Bertalan Havasi. Podľa neho tam budú zverejňované informácie o Orbánovej práci a o jeho politike v angličtine, predovšetkým pre medzinárodnú verejnosť.

Premiér sa na svojom profile prezentuje ako bojovník za slobodu, manžel, otec, starý otec a predseda vlády Maďarska, píše server.

V prvom statuse na Twitteri Orbán informoval o svojej pondelňajšej návšteve Berlína, kde sa má stretnúť s nemeckým spolkovým kancelárom Olafom Scholzom, a podotkol, že to bude rušný deň. „Urobme trocha hluku!“ napísal maďarský premiér.

Let’s make some noise! From now on you can also follow me on Twitter.



Busy day ahead in Berlin with @Bundeskanzler. Stay tuned! pic.twitter.com/bFc3Im9cBZ