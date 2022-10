Mýtny systém od SkyTollu bude pokračovať aj na budúci rok, pribudne európske mýto

Aktuálny mýtny systém prevádzkovaný spoločnosťou SkyToll bude funkčný do konca roka 2023, pričom Národná diaľničná spoločnosť (NDS) podpíše na toto obdobie dodatok k zmluve. Ten upraví podmienky postupného vypínania systému a nové registrácie do systému už nebudú od júla možné. Na stretnutí s novinármi to v pondelok povedal podpredseda predstavenstva a šéf IT a spoplatnenia NDS Jaroslav Ivanco.

„Mýto od prvého januára nespozná žiadnu zmenu, autodopravcovia sa počas vianočných dní nemusia stresovať, aby prechádzali na nejaký nový systém, prípadne aby v strese nemuseli meniť prevádzkované jednotky,“ povedal Ivanco. Na výmenu jednotiek tak majú dopravcovia čas do konca budúceho roka. NDS plánuje vyhlásenie novej súťaže aj na dodávateľa nového národného mýtneho systému, ktorý bude spravovať štát prostredníctvom mýtneho úradu. Ten už funguje v súčasnosti ako súčasť NDS.

Akú sumu bude Národná diaľničná spoločnosť Skytollu v budúcom roku platiť, zatiaľ podľa Ivanca nie je jasné a záleží to na výslednom texte dohadovaného dodatku, prípadne na rozsahu poskytovaných služieb. Diaľničiari by chceli od spoločnosti odkúpiť mýtne brány, ktoré by mohli využiť aj v novom mýtnom systéme. Aj v tomto prípade zatiaľ nie sú rokovania ukončené. Cena za prevádzku mýtneho systému by však mala v nasledujúcich desiatich rokoch podľa Ivanca oproti 38 % z hodnoty výberu súčasného mýta klesnúť priemerne na desať percent, a to aj po zarátaní ročného predĺženia zmluvy so Skytollom.

Dominancia Skytollu pri výbere mýta by sa mala postupne skončiť v druhej polovici budúceho roka. Dopravcovia tak budú mať na výber medzi ponukami viacerých prevádzkovateľov európskeho mýta alebo medzi národným mýtom. Rozhodovať bude pravdepodobne ponuka doplnkových služieb.