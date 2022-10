​Video: Škôlku vyšetrujú pre nehorázne správanie, takto tam tyranizovali deti

Zamestnanci materskej školy v Mississippi si zvolili, mierne povedané, nemiestny spôsob, ako nasmerovať deti k poslušnému správaniu. Jeden z nich totiž natočil kolegov pri tom, ako si nasadili na tvár desivé masky a pred Halloweenom desili deti so slovami „Pekne poslúchajte“.

K hrozivému zaobchádzaniu došlo v centre Lil' Blessings Child & Care v meste Hamilton. Vychovávatelia sa zahalili do masiek zobrazujúcich známe hororové postavy a kráčali pomedzi lavice s deťmi. Mnohé z nich sa od strachu rozplakali a utiekli.

ΗΠΑ: Οργή για βίντεο που δείχνει υπαλλήλους παιδικού σταθμού να «βασανίζουν» νήπια με τρομακτική μάσκα Φαίνονται να βάζουν στο στόχαστρο «άτακτα» παιδιά και να τα τρομοκρατούν με ουρλιαχτά και απειλές, ώστε να κάτσουν φρόνιμα Στόχος έντονων επικρίσεων έχουν γίνει τα τελευταία 24ωρα υπάλληλοι ενός παιδικού σταθμού στο Μισισίπι των ΗΠΑ, μετά από την κυκλοφορία βίντεο στα social media που τους δείχνει να χρησιμοποιούν μια τρομακτική μάσκα για το Χάλογουιν, προκειμένου να «βασανίσουν» νήπια που ήταν άτακτα. Σύμφωνα με την Daily Mail, τα βίντεο που εμφανίστηκαν στα social media στις αρχές της εβδομάδας δείχνουν υπαλλήλους να επιχειρούν να τρομάξουν μικρά παιδάκια, για να βελτιώσουν τη συμπεριφορά τους. Σε ένα από τα κλιπ που προκάλεσαν οργή, μια εργαζομενη του παιδικού σταθμού ακούγεται να λέει στη γυναίκα που φορά τη μάσκα να αποφύγει ορισμένα παιδιά που ήταν φρόνιμα. «Μην πας σ' εκείνη» λέει χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα. Όπως μπορεί να δει κανείς στα βίντεο, πολλά παιδιά που βρίσκονται αντιμέτωπα με την τρομακτική μάσκα και τις κραυγές του ατόμου που τη φορά, ξεσπούν σε λυγμούς... Σε ένα από τα βίντεο με διάρκεια πάνω από δύο λεπτά, η γυναίκα με τη μάσκα σκύβει πάνω από ένα παιδάκι και το ρωτάει αν είναι άτακτο και αν θα χρειαστεί να το πάρει μαζί της έξω. Εμφανώς αναστατωμένο, το νήπιο επιχειρεί να κρύψει το πρόσωπό του από τη γυναίκα με τη μάσκα, λέγοντας όχι και κουνώντας αρνητικά το κεφαλάκι του. Παρά την απάντησή του, η γυναίκα ουρλιάζει μπροστά στο πρόσωπο του αγοριού. «Το καλό που σου θέλω να κάτσεις φρόνιμα», του λέει και απομακρύνεται, αφήνοντάς το τρομοκρατημένο. Η υπάλληλος στη συνέχεια πάει σε άλλη αίθουσα, προειδοποιώντας (ή... απειλώντας, εξαρτάται πώς το βλέπει κανείς) το δεύτερο γκρουπ από παιδιά «να ετοιμαστούν». Τουλάχιστον τρία παιδάκια εμφανίζονται να προσπαθούν να κρυφτούν πίσω από ράφια ενώ η γυναίκα κοπανάει την πόρτα. Όταν μπαίνει μέσα, ακούγονται τα φοβισμένα ουρλιαχτά τους. Πλησιάζει τα παιδιά και αρχίζει να κυνηγάει ένα νήπιο που κλαίει και προσπαθεί να ξεφύγει. Αφού τα διατάζει να συμμαζέψουν, αρχίζει ξανά να φωνάζει. Η γυναίκα που ισχυρίζεται ότι τράβηξε αυτά τα βίντεο δημοσίευσε μια μακροσκελή ανάρτηση στο Facebook την Πέμπτη, εξηγώντας ότι κατέγραψε τις απαράδεκτες σκηνές όχι επειδή τις έβρισκε αστείες, αλλά επειδή προσπαθούσε να δείξει στους γονείς των παιδιών τις ενέργειες των συναδέλφων της, αφού εργάζεται και η ίδια στον εν λόγω παιδιkό σταθμό. Όπως εξηγεί η Jennifer Kayla Newman, θεώρησε σωστό να καταγράψει τις τακτικές που χρησιμοποιούν οι συνάδελφοί της επειδή στο παρελθόν είχε καταγγείλει τις συγκεκριμένες γυναίκες για άλλα παραπτώματα χωρίς αποδεικτικά στοιχεία, και έτσι τους είχαν επιβληθεί ασήμαντες κυρώσεις. «Δεν τράβηξα αυτά τα βίντεο για πλάκα. Δεν το έβρισκα αστείο. Δεν το διασκέδαζα. Δεν είμαι εγώ εκείνη που ουρλιάζω στα προσωπάκια των παιδιών. Δεν είμαι εγώ εκείνη που στέκομαι δίπλα στο κορίτσι που φωνάζει. Δεν είμαι εγώ εκείνη που γελάει στο βιντεο», διευκρίνισε η Νιούμαν μέσω Facebook, απαντώντας σε όσους θεώρησαν ότι συμμετείχε και αυτή στο βάναυσο αστείο. Η Daily Mail επιχείρησε να επικοινωνήσει με τον παιδικό σταθμό Lil' Blessings αλλά δεν έχει λάβει ακόμη απάντηση. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε εχθές στο Facebook, το τοπικό γραφείο του Σερίφη ανέφερε ότι έχει ενημερωθεί για τη υπόθεση και συνεργάζεται με τον εισαγγελέα της κομητείας ώστε να διερευνηθεί εάν θα ασκηθούν διώξεις.

K takémuto incidentu podľa zamestnankyne Jennifer Kayly Newmanovej nedošlo prvýkrát. „Pred niekoľkými týždňami si dievčatá priniesli do škôlky halloweenske masky a strašili nimi deti. Vtedy som to nenahrala, ale keď som sa dopočula, že to plánujú zopakovať, zaistila som si dôkaz v podobe videa, ktoré som potom rozposlala rodičom,“ uviedla Newmanová v príspevku na Facebooku, kde zverejnila záznam aj pre verejnosť.

Autorka v príspevku vysvetľuje, že video nezverejnila preto, aby sa na ňom ostatní smiali alebo ho inak podceňovali. „Nenatáčala som to pre srandu. Mne to nepripadá smiešne. Vôbec som sa pri tom nebavila.“

Kancelária šerifa okrsku Monroe potvrdila, že sa prípadom zaoberá. Polícia spolupracuje s prokurátorom a posudzuje závažnosť konania pedagógov v škôlke.

Miestny denník Monroe Journal v súvislosti s vyšetrovaním oslovil majiteľku predškolského zariadenia Sheilu Sandersovú, ktorá podľa vlastných slov nevedela o vzniknutých videách, až kým neprenikli na verejnosť.

„Ľudia, ktorí sa dopustili tohto správania, už pre nás nepracujú,“ ozrejmila Sandersová. „Prepustili sme ich. Keď to robili, nebola som tam a nevedela som o tom. Neschvaľujem to a nikdy som to neschvaľovala. Chcem len povedať, že sme celú záležitosť vyriešili.“