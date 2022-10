Rusi sa zúfalo snažia dobyť Bachmut. Strategický bod je dôležitý aj pre morálku

Britské ministerstvo obrany v zvodke zverejnenej na platforme Twitter, píše, že „Rusko naďalej pripisuje útočným operáciám v centrálnom sektore Donbasu, najmä v blízkosti mesta Bachmut, vysokú prioritu.“

Britská rozviedka konštatuje, že ruská armáda je po sérii porážok v situácii, keď už musí „demonštrovať“ nejaký úspech na bojiskách Ukrajiny - preto sa tak úporne snaží dobyť Bachmut, ktorý je zničený ostreľovaním.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 10 October 2022



