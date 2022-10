Z mnohých ukrajinských miest hlásia výbuchy, Rusi opäť útočia raketami

Zelenskyj v reakcii na útoky platforme Telegram uviedol: „(Ruské sily) sa snažia nás zničiť a vymazať nás zo zemského povrchu. (Chcú) zničiť našich ľudí v Záporožskej (oblasti), ktorí spia vo svojich domovoch. Zabiť ľudí, ktorí idú do práce v (mestách) Dnipro a Kyjev.“ Ako priblížil, „bohužiaľ, sú tu mŕtvi a ranení“. Apeloval preto na spoluobčanov, aby nevychádzali na ulice.

Volodymyr Zelenskyj zverejnil aj video, na ktorom je vidieť následky útoku na Kyjev - zničené autá, budovy s vybitými oknami a požiare na uliciach.

A girl was recording a video message in #Kyiv and was hit by an explosive wave. pic.twitter.com/LJIX5iDmWK