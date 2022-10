Video: Kyjevom ráno otriaslo viacero výbuchov

Poradca ukrajinského ministra vnútra Rostyslav Smirnov podľa RFE/RL uviedol, že útok na Ševčenkov mestský obvod v Kyjeve si vyžiadal osem obetí na životoch a 24 ranených.

Jedna z rakiet, ktoré v pondelok ráno zasiahli Kyjev, explodovala v blízkosti sídla ukrajinskej tajnej služby SBU. Neďaleko sídli i kancelária ukrajinského prezidenta. V statuse na platforme Telegram to uviedol poradca ukrajinského ministra vnútra Anton Heraščenko.

V súvislosti so situáciou kyjevská radnica oznámila prerušenie premávky metra. Všetky podzemné stanice slúžia ako kryty civilnej ochrany.

This is center of #Kyiv. @elonmusk is it a “peace” you was talking about? pic.twitter.com/HipJLGeVT1