Záporožská jadrová elektráreň je opäť zapojená do elektrickej siete

Šéf MAAE Rafael Grossi v nedeľu na Twitteri napísal, že tím MAAE v Záporoží potvrdil obnovenie napojenia elektrárne na vonkajší zdroj. Označil to za „dočasnú úľavu počas stále neudržateľnej situácie“.

Our team at #Zaporizhzhya confirms the offsite power line lost yday was restored & #ZNPP is reconnected to the grid—a temporary relief in a still untenable situation. A protection zone is needed now. I will travel to & will see @ZelenskyyUa thereafter to establish the zone.