O tomto produkte vám klamali: Takto si zbytočne ničíte oblečenie aj spotrebiče

V drogériách nájdeme množstvo pomocníkov na pranie, ktoré majú zaručiť príjemnú vôňu a mäkkú kvalitu bielizne. Ako sa však ukázalo, jeden produkt používame zbytočne a dokonca môže spôsobiť viac škody ako úžitku. Odborníčka na spotrebiče odhalila bežnú chybu pri sušení, ktorá môže skrátiť životnosť vašej práčky a sušičky.

Melissa Pateras zdieľala na sociálnej sieti video, ktoré mnohým otvorilo oči. Ako uviedla: "Prestaňte používať utierky do sušičky, zanechávajú na vašom oblečení a sušičke povlak z chemických zvyškov. Tieto zvyšky pokrývajú senzory sušičky a narúšajú schopnosť sušičky sušiť vaše oblečenie."

Odborníčka na spotrebiče povedala, že používanie obrúskov môže skrátiť životnosť sušičiek, ako dodala: "Nie sú zdravé ani ekologické. Opäť nám klamali, len sme boli naprogramovaní, aby sme si mysleli, že ich potrebujeme."

Melissa ponúkla alternatívu, ktorá by mala zmierniť statický náboj oblečenia a je vhodná aj pre sušičku. Ako vysvetlila: "Statická elektrina vzniká, keď sa šaty o seba trú a potom sa hromadí elektrický statický náboj. To je dôvod, prečo keď oblečenie zavesíte, aby sa vysušilo, nie je statické. Druhou časťou toho je vlhkosť. Je to kombinácia medzi trením a nedostatkom vlhkosti vo vašej sušičke, ktorá je spôsobená nadmerným sušením oblečenia."

Melissa preto navrhla použiť mokré guľôčky do sušičky alebo zrolovanú hliníkovú fóliu, aby ste zabránili tvorbe statickej elektrine vo vašom oblečení. Vysvetlila, že navlhčenie gule do sušičky pomáha udržiavať vzduch v sušičke vlhký.

Mnohí komentujúci priznali, že skutočne sa zaobídu aj bez voňavých obrúskov. Iní dokonca varujú, že obrúsky a aviváže ničia vlastnosti nepremokavého a fitness oblečenia. Rovnako vodoodpudivé vlastnosti znehodnotí aj vysoké teplo. Preto je lepšie takéto kúsky sušiť na vzduchu.