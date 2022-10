Turecko očakáva nával zahraničných turistov, nahrávajú mu vysoké ceny energií

Na jednej strane im nahráva uvoľnenie protipandemických obmedzení z minulého obdobia a na druhej prudko rastúce ceny plynu, ktoré budú obyvateľov na európskom kontinente nútiť tvrdo šetriť energiami. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

„Túto zimu očakávame viac turistov než počas predchádzajúcich rokov,“ povedal v rozhovore pre DPA Cen Polatoglu, hovorca združenia cestovných kancelárií Tur Operatörleri Platformu. Ako povedal, v období pandémie ľudia nemali veľa možností cestovať a rezervácie na zimnú sezónu zvyšujú aj vysoké ceny energií v Európe. Najmä čo sa týka lacnejšieho ubytovania, dodal Polatoglu.

Podobne sa vyjadril Ali Onaran, šéf touroperátora Prontotour. Ako dodal, spoločnosť zaznamenáva „mimoriadne vysoký dopyt z krajín ako Nemecko, Británia a Holandsko“.

Turecké ministerstvo kultúry a cestovného ruchu nedávno zverejnilo údaje o vývoji turizmu za osem mesiacov roka. Od januára do konca augusta navštívilo Turecko približne 29,3 milióna turistov. To je o 108 % viac než za rovnaké obdobie minulého roka. Najväčší podiel zahraničných turistov tvorili Nemci, ktorých do Turecka prišlo za dané obdobie približne 3,9 milióna.