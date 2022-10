Putin bude mať v pondelok zasadnutie Rady bezpečnosti

Stretnutie sa bude konať dva dni po obrovskom výbuchu na Kerčskom moste, ktorý spája ruskú pevninu s anektovaným Krymským polostrovom. Kremeľ to v nedeľu oznámil ruským tlačovým agentúram. Správu priniesla aj agentúra AFP.

„Zajtra má prezident naplánované stretnutie so stálymi členmi Rady bezpečnosti (Ruskej federácie),“ uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.

Výbuch v sobotu ráno vážne poškodil cestný a železničný Kerčský most, spájajúci Rusko s protiprávne anektovaným juhoukrajinským Krymom. Dosiaľ sa most využíval na prepravu ruských vojakov a vojenských zásob na Krym a odtiaľ do ďalších častí južnej Ukrajiny. Explózia zničila úseky cesty a poškodila aj železničné koľaje. Dva úseky cesty sa zrútili do mora a cestná doprava na moste je teraz možná len v jednom smere.

Vyšetrovací výbor Ruskej federácie uviedol, že podľa predbežných zistení zomreli traja ľudia v aute nachádzajúcom sa pri nákladnom vozidle, v ktorom na moste explodovala nálož. Po explózii začal horieť vlak s cisternami v železničnej časti mosta.

Ruskí potápači v nedeľu skúmali škody, ktoré vznikli v dôsledku mohutného výbuchu na moste.

Ruskí predstavitelia doteraz tvrdili, že 19 kilometrov dlhý Kerčský most, nazývaný aj Krymský most, je dobre chránený pred všetkými možnými hrozbami, a to zo vzduchu, zeme alebo mora.

Pre Rusko je most tiež dôležitým symbolom ruskej anexie Krymu z roku 2014. Jeho postavením sa Kremeľ snažil ukázať, že Rusko a Krym sú navždy spojené.