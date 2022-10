Pozor na tieto aplikácie v mobile, dokážu vám vybieliť účet

Milióny nič netušiacich používateľov operačného systému Androidu si do svojich smartfónov stiahli škodlivé aplikácie z obchodu Google Play. Podvodníci napodobňujú legitímne aplikácie a pridávajú ich do Obchodu Google. Obsahujú však nepríjemný vírus známy ako Harly. Ako upozorňuje spoločnosť Kaspersky , od roku 2020 bolo zistených takmer 200 aplikácií, ktoré obsahovali Harly. Môžu to byť jednoduché aplikácie na kontakty, poznámky či prekladače.

Predpokladá sa, že takéto aplikácie si stiahlo približne 4,8 milióna používateľov. Odborníci sa však domnievajú, že skutočné číslo môže byť ešte vyššie. Aplikácie boli odstránené z obchodu s aplikáciami, ale ak ste si už nejaké stiahli, môže byť už neskoro. V takom prípade by ste ich mali okamžite odstrániť.

Ako funguje trojan Harly?

Harly je dosť podobný inému notoricky známemu trójskemu koňovi s názvom Joker alebo Jocker. Dokáže vás prihlásiť na odber platených služieb bez toho, aby ste o tom vedeli. Hackeri to dosiahnu úpravou niektorých technológií v kóde aplikácie, aby oklamali váš telefón. Môžu tak tajne získať bezpečnostné kódy z textových správ, ktoré sa používajú na prihlásenie do služieb.

Ktoré aplikácie sú napadnuté trójskym koňom Harly?

Od roku 2020 bolo zistených približne 190 aplikácií so skrytým trójskym koňom. Patria sem napríklad:

Pony Camera

Live Wallpaper&Themes Launcher

Action Launcher & Wallpapers

Color Call

Good Launcher

Mondy Widgets

Funcalls-Voice Changer

Eva Launcher

Newlook Launcher

Pixel Screen Wallpaper

Ako sa chrániť pred nebezpečnými aplikáciami

Aplikácie sú neustále kontrolované moderátormi v systéme Android, ale bohužiaľ niektorým podvodníkom sa darí ich obísť. Pred stiahnutím aplikácie je najlepšie si vždy pozrieť recenzie, aby ste videli, čo tvrdia ostatní. Podobne sa pozrite na to, kto je vlastníkom aplikácie, a posúďte, či je dôveryhodný – môžete ich aj samostatne vyhľadať online. Nemali by ste tiež zabudnúť na dobrú antivírusovú ochranu v mobile.