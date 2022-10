Putin podpísal prevzatie kontroly nad projektom Sachalin-1

Jacko: Potrebné je čo najširšie využitie geotermálneho zdroja pri Čižaticiach

DNES - 14:40 Ekonomické

Geotermálny vrt pri Čižaticiach potvrdil veľké možnosti využitia geotermálnej energie v tejto oblasti, potrebné by pritom bolo realizovať ďalší reinjektážny vrt, ktorým by sa voda vracala späť do geologického podložia.