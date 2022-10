Pápež označil vylúčenie migrantov za škandalózne, nechutné a hriešne

Pápež tiež vyzval svet, aby sa poučil z histórie a namiesto hrozby jadrovej vojny na Ukrajine si zvolil cestu mieru. František v nedeľu počas omše na Námestí sv. Petra za účasti asi 50.000 ľudí svätorečil „otca migrantov“ biskupa Jána Krstiteľa (Giovanni Battista) Scalabriniho a saleziána Artemida Zattiho.

„Vylúčenie migrantov je škandalózne. Skutočne, vylúčenie migrantov je trestné. Spôsobuje ich smrť priamo pred nami,“ upozornil počas bohoslužby. „A tak je dnes Stredozemné more najväčším cintorínom na svete,“ povedal s odkazom na utopených utečencov pri pokuse dostať sa do Európy. „Vylúčenie migrantov je hnusné, je to hriešne. Je trestné neotvárať dvere tým, ktorí sú v núdzi,“ povedal.

Očakáva sa, že po víťazstve v parlamentných voľbách sa talianskou premiérkou stane Giorgia Meloniová. V predvolebnej kampani sa zaviazala obmedziť prisťahovalectvo a sprísniť ochranu talianskych hraníc. Sľúbila tiež urýchlené repatriácie a prísnejšie azylové pravidlá.

Pápež František bez toho, aby spomenul Taliansko, varoval, že niektorí migranti poslaní späť žijú v „koncentračných táborov, kde sú vykorisťovaní a zaobchádza sa s nimi ako s otrokmi“.

Obaja noví svätci pochádzajú z Talianska. Biskup Scalabrini založil laické združenie „Svätý Rafael“ na pomoc migrantom a Kongregáciu misijných sestier sv. Karola Boromejského. Rodina druhého svätca Artemida Zattiho sa ešte pred jeho dospelosťou usadila v Argentíne, kde ako salezián pomáhal najchudobnejším.