Šeliga: Premiér mi povedal, že neexistujú dohody s tarabovcami

Súčasťou koalície nie sú nezaradení poslanci okolo Tomáša Tarabu. Vyhlásil to poslanec Za ľudí Juraj Šeliga v diskusii televízie Markíza Na telo. Premiér Eduard Heger (OĽANO) ho podľa jeho slov ubezpečil, že dohody s nimi neexistujú. Premiér mal tiež Šeligovi povedať, že odvolanie ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) by viedlo k pádu vlády. Poslanci Matúš Šutaj Eštok (nezaradený) i Juraj Krúpa (SaS) sú presvedčení, že tarabovci sú súčasťou koalície. Ak by Matovič neodišiel z vlády, SaS je ochotná podľa Krúpu hlasovať za pád premiéra.

Šeliga odmietol koalíciu s tarabovcami, keďže pomohli blokovať hlasovanie o novele zákona o štátnom rozpočte a chcú predčasné voľby. Premiér mu povedal, že dohody s tarabovcami nie sú. „Keď budem vidieť opak a tam bude niečo za niečo, tak to padá,“ dodal Šeliga. „Zažívame jasnú dohodu medzi tarabovcami a Sme rodina s tichou podporou OĽANO,“ povedal Krúpa.

Poslanec Za ľudí zároveň priblížil, že podľa slov Hegera mohlo odvolanie Matoviča viesť k pádu vlády. „Ja som podržal Hegera,“ dodal. Šutaj Eštok na to reagoval, že Taraba svojím nehlasovaním za odvolanie Matoviča pomohol zabrániť pádu vlády.

O predčasných voľbách budú podľa Krúpu ešte v SaS diskutovať. „Uvidíme, ako sa bude vyvíjať situácia,“ odpovedal na otázku, kedy chce SaS predčasné voľby. Ak Matoviča neodvolajú z vlády, SaS je ochotná hlasovať za pád premiéra. Ak by odstúpil, bude rokovať o tom, či budú vládu podporovať.

Podľa Šutaja Eštoka je povinnosťou každej príčetnej opozície dosiahnuť predčasné voľby, ak si ich podľa prieskumov želá 64 percent ľudí. Chcú sa rozprávať o taktike. Z radov opozície počuli, že treba ísť postupne, teda ísť do odvolávania ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO) a potom sa rozprávať o odvolávaní celej vlády. Pokiaľ by dôvodom návrhu na odvolanie Mikulca bolo to, že nezvláda svoju funkciu, Krúpa by za jeho odvolanie hlasoval.

V súvislosti s tragickou nehodou v Bratislave Krúpa poznamenal, že máme prísne tresty za jazdu pod vplyvom alkoholu, no nie vždy sa konzekventne dodržiavajú. Šeliga súhlasí so zavedením zabratia auta políciou, chce tiež častejšie cielené kontroly. Trestný zákon je podľa neho nastavený rozumne a ísť do extrémnejších sadzieb nevyrieši situáciu. Šutaj Eštok upozornil na nízke počty ľudí v polícii.

Šeliga rešpektuje rozhodnutie súdu nevziať vodiča, ktorý spôsobil tragickú nehodu, do väzby. Predseda súdu mal podľa neho vysvetliť verejnosti dôvody tohto rozhodnutia, aby chápala, že väzba nie je trestom. Pre Krúpu je toto rozhodnutie nepochopiteľné.