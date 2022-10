Jacko: Potrebné je čo najširšie využitie geotermálneho zdroja pri Čižaticiach

Geotermálny vrt pri Čižaticiach neďaleko Košíc potvrdil veľké možnosti využitia geotermálnej energie v tejto oblasti, potrebné by pritom bolo realizovať ďalší reinjektážny vrt, ktorým by sa voda vracala späť do geologického podložia.

Geotermálny vrt pri Čižaticiach neďaleko Košíc potvrdil veľké možnosti využitia geotermálnej energie v tejto oblasti, potrebné by pritom bolo realizovať ďalší reinjektážny vrt, ktorým by sa voda vracala späť do geologického podložia.

Poukazuje na to riaditeľ Ústavu geovied Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) Stanislav Jacko. TUKE realizuje analýzu a štúdiu využiteľnosti vrtu pre Košický samosprávny kraj (KSK). Vrtný prieskum pritom podľa Jacka potvrdil existenciu novej „čižatickej" geotermálnej štruktúry. „Výsledky vrtu a predbežné teplotno-hydrodynamické parametre potvrdzujú, že práve táto oblasť má energeticky najväčší využiteľný geotermálny potenciál na Slovensku. Preto je potrebné uvažovať nad čo najefektívnejším a najširším využitím - vykurovanie, výroba elektriny, výroba vodíka, vybudovanie akvaparku, vyhrievané skleníky a tak ďalej," uviedol pre TASR. Rozsah a účel využitia však podľa neho závisia aj od dohôd so súkromným investorom. „Využívanie podzemných vôd by však nemalo túto podzemnú štruktúru narušiť, a preto vzhľadom na množstvo využiteľných zásob podzemných vôd, chemizmus a vyzrážavanie minerálov navrhujeme realizovať plytší reinjektážny vrt," skonštatoval Jacko. Laboratórne rozbory termálnej podzemnej vody podľa neho preukázali obsah viacerých prvkov, ktoré sa dajú využiť v priemysle, ale aj na zdravotné účely. „Jedným z prvkov, ktoré potvrdili laboratórne rozbory, je aj arzén, ale ten budeme eliminovať práve uvedeným systémom reinjektáže, ktorý je z pohľadu ekologického, ekonomického a z pohľadu udržateľnosti najlepším riešením, ktorým sa voda bude vracať späť do geologického podložia. Výskyt arzénu nie je ničím výnimočným, ide o bežný prvok vyskytujúci sa aj v iných podzemných vodách Východoslovenskej nížiny, napríklad aj pri vrte v Ďurkove, a v prípade vrtu v Čižaticiach nemá žiadny negatívny vplyv na jeho využiteľnosť," uviedol riaditeľ ústavu geovied. Podľa informácií, ktoré TASR poskytol hovorca KSK Michal Hudák, v týchto týždňoch prebiehajú záverečné časti skúšok a pripravujú sa tiež záverečné správy, ako aj plán súboru ďalších krokov k čo najoptimálnejšiemu využitiu vrtu. Geotermálny vrt do hĺbky 2,7 kilometra realizoval KSK za 1,9 milióna eur. Voda má pod zemou teplotu viac ako 123 stupňov Celzia. Predseda KSK Rastislav Trnka potvrdil rokovania s možnými investormi o využití vrtu. „Pred voľbami však nechceme podpisovať žiadne dokumenty ani zmluvy o spolupráci, keďže by to vzhľadom na termín volieb bolo nekorektné a netransparentné," uviedol.