4 skryté dôvody, prečo sa vám točí hlava. V tomto prípade volajte záchranku

Ak sa vám častejšie točí hlava a pritom ste neboli na kolotoči, môže byť za tým skrytý zdravotný problém. Pod slovom vertigo z lekárskeho hľadiska myslíme pocit točenia hlavy, mdloby alebo nerovnováhy. Ľudia, ktorí majú závraty, často hovoria, že sa im točí hlava a majú pocit nestability.

Aké choroby spôsobujú závraty?

Je to pomerne bežný príznak, ak sa vo všeobecnosti necítite dobre. Napríklad, ak máte virózu alebo ak ste nejedli a nepili. Ak ste si však dopriali dostatok jedla a pitia a netrpíte akútnym prechladnutím, môžu byť za tým iné zdravotné príčiny.

1. Problémy s krvným tlakom

Závrat môže byť indikátorom toho, že máte základné ochorenie, ako je vysoký krvný tlak alebo krvný tlak, ktorý klesá, keď sa postavíte. Vysoký krvný tlak je vážny stav, ktorý zvyšuje riziko smrti a viacerých zdravotných problémov. Aj príliž nízky krvný tlak môže spôsobiť nedostatočné prekrvenie orgánov tela. Keď orgány nedostanú dostatok krvi, môžu zlyhať.

2. Abnormálny srdcový rytmus

Pocit závratu sa môže vyskytnúť, keď dôjde k poruche toku kyslíka a krvi do mozgu. To sa môže stať pri abnormálnom srdcovom rytme. Určité typy arytmií, ktoré sa vyskytujú u ľudí s ťažkými srdcovými ochoreniami, môžu spôsobiť náhlu smrť.

3. Infekcia ucha

Závraty môžu byť spôsobené aj infekciou uší. Je to preto, že signály z vášho centra rovnováhy alebo očí do mozgu sú narušené. Väčšina infekcií uší nespôsobuje dlhodobé komplikácie. V niektorých prípadoch sa však infekcia môže rozšíriť do vášho mozgu, čo môže viesť k poškodeniu alebo dokonca meningitíde.

4. Mŕtvica

Ak dôjde k mozgovej príhode v mozgovom kmeni - oblastiach, ktoré kontrolujú rovnováhu v mozgu - môže sa vám točiť hlava. Mŕtvica je život ohrozujúci stav, ktorý môže mať rôzne následky v závislosti od toho, kde v mozgu k tomuto poškodeniu dôjde. Môže zmeniť vaše myslenie a pocity a spôsobiť problémy s rečou alebo slabosť na jednej strane tela

Kedy volať záchranku?

Zriedkavo môžu byť závraty známkou vážneho stavu, ako je mŕtvica alebo infekcia v nervovom systéme. Ak máte akékoľvek príznaky mŕtvice – problémy s rečou, ovisnutie tváre, slabosť rúk alebo nôh, zmena videnia, strata sluchu, volajte záchranku. Závraty s horúčkou, silná bolesť hlavy, vracanie a mdloby si tiež vyžadujú okamžité vyšetrenie.