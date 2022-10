Cítite úzkosť a paniku? Tieto tri kroky vás upokoja

Obavy, problémy so zaspávaním a vyhýbanie sa sociálnym situáciám sú symptómy úzkosti, ktoré postihujú milióny ľudí po celom svete. Odborník na úzkosť a kouč Kamran Bedi verí, že pomocou viacerých techník je možné zvládnuť tento stav. Mať úzkosť podľa neho nemusí byť niečo, čo vám ničí život.

Čo je úzkosť?

Váš autonómny nervový systém má dva aspekty – sympatický systém a parasympatický systém. Keď sympatický nervový systém zacíti hrozbu, podľa toho rozdelí energiu, čím prepne vaše telo a mozog do reakcie „bojuj alebo uteč“. „Hrozba“ môže byť vonkajšia (čo sa deje okolo vás vo vašom živote) alebo vnútorná – vaše myšlienky. Bez ohľadu na to, či je táto hrozba skutočná alebo nie, vaše telo zareaguje, ako keby bola, a pripraví vás buď jej čeliť, alebo pred ňou utiecť.

Medzitým parasympatický systém pomáha vášmu telu upokojiť sa, sústrediť sa, relaxovať a tráviť a pomáha pri návrate do „normálneho stavu“. Oba aspekty by mali fungovať harmonicky, ale ak človek zažíva priveľa stresu, starostí, negatívneho myslenia a pocitov úzkosti, môže to skončiť prílišnou aktiváciou sympatiku, čo spôsobí nerovnováhu.

3 metódy na boj s úzkosťou

Kamran Bedi navrhol tri metódy, ktoré vám pomôžu naučiť sa ovládať myšlienky, ktoré vo vás vyvolávajú pocit úzkosti. Vyberte si jednu, v závislosti od toho, ako sa cítite, a precvičujte ju 30 dní, aby ste sa ju naučili účinne používať. Kľúčom je aktívne a dôsledne prerušovať myšlienkové vzorce vyvolávajúce úzkosť, aby nad vami nemalo kontrolu

1: Najlepší možný scenár

Rôzne možné scenáre vo vašej hlave vo vás vyvolávajú pocit úzkosti? Zmeňte obrazy a scény vo svojej mysli tak, že si vymyslíte 5 až 10 pozitívnych scenárov a situácií, ktoré nevyvolávajú úzkosť. Napríklad, ak si myslíte, že sa v sociálnej situácii budete správať alebo vyzerať hlúpo, zmeňte príbeh.

Spomeňte si na konkrétny čas, keď ste pociťovali pocit ľahkosti a radosti. Vráťte sa k tomuto mentálnemu scenáru a urobte ho tak živým a skutočným, ako je to len možné vo vašej mysli. Predstavte si, že to zažijete znova, aby ste pomohli trénovať a preorientovať svoje myšlienky. Ak si nemôžete spomenúť na takýto moment, mentálne si vytvorte taký, ktorý vám pomôže cítiť sa v sebe pokojnejšie.

2: Dýchanie

Zmena vzoru vášho dýchania môže urobiť zázraky. Pohodlne sa usaďte, pomaly, dlho a zhlboka sa nadýchnite a úplne vydýchnite, aby sa vaše pľúca roztiahli a otvorili. Nadýchnite sa a vydýchnite 15-krát. Sústreďte sa na nádych a výdych. Pokúste sa urobiť každý nádych dlhší a hlbší a medzi každým nádychom úplne vydýchnite. Povzbudzujte svoj nádych, aby bol jemný pri nádychu nosom a úplný výdych ústami, akoby ste jemne sfúkli sviečku.

Nasmerujte každý nádych hlboko do pľúc tak, že sa zameriate na dýchanie do brucho. Nechajte svoje brucho, aby sa pri nádychu zväčšilo a zdvihlo a s každým výdychom jemne klesalo a ustupovalo. Presunutie mysle na tok a rytmus dychu vám pomôže presunúť pozornosť preč od úzkostných myšlienok, keď to potrebujete.

3: Prevezmite kontrolu nad svojim telom

Nepríjemné pocity v tele zvyčajne ustúpia, keď pracujete na myšlienkach, ktoré vás trápia. Mentálne určte, čo cítite vo svojom tele, keď ste nervózni. Máte kŕče v bruchu? Chvejúce sa ruky? Roztrasené nohy? Všimnite si pohyb týchto pocitov a identifikujte akékoľvek vzory Je to rýchle alebo pomalé? Konštantné alebo prerušované? Pulzujúce? Teraz nasmerujte svoju myseľ na oblasť, kde cítite nepríjemné pocity, a zmeňte ich. Povedzte si, že „dosť“, „pokoj“, „urob spiatočkou“, „zoslabni“, „zjemni“.