Miesta, kde sa vám hromadí tuk, naznačujú vaše riziko chorôb

Nadbytok telesného tuku vždy predstavuje určité riziko pre vaše zdravie. Podľa štúdii by ste však mali venovať pozornosť nielen jeho množstvu ale aj umiestneniu tuku na vašom tele.

Podkožný tuk sa považuje za bezpečnejší, pretože sa nachádza pod kožou a je ľahšie sa ho zbaviť. Viscerálny tuk je „nebezpečný“ alebo „toxický“ telesný tuk uložený hlbšie v tele, ktorý ovplyvňuje našu veľkosť a tvar a telesné systémy.

Viscerálny tuk je aktívny, čo znamená, že mení chemickú rovnováhu v našom tele, čo vedie k chronickým ochoreniam. Môže sa tiež hromadiť okolo našich životne dôležitých orgánov, čo ovplyvňuje ich schopnosť fungovať.

Nové štúdie zistili, že aj malé množstvo tuku v určitých problémových oblastiach môže byť dôvodom na obavy. Tu sú jednotlivé oblasti tela, na ktorých sa môže ukladať tuk a čo nám môžu napovedať.

Krk a tvár

Ukladanie tuku na krku a tvári môže byť znakom toho, že vám hrozí srdcové ochorenie. Štúdia v USA zistila, že čím väčší je váš krk, tým je pravdepodobnejšie, že budete mať vysoké hladiny “zlého” LDL cholesterolu.

Vedci sa domnievajú, že obvod krku nad 35,5 cm u žien a 43 cm u mužov naznačuje väčšie riziko srdcových chorôb a infarktu. Tuk na krku môže tiež vyvíjať tlak na hlavné dýchacie cesty, čo ľuďom sťažuje dýchanie. Rizikové je to najmä v noci, pričom niektorí pacienti majú problémy s dýchaním, čím sa zvyšuje riziko spánkového apnoe, mŕtvice a depresie, nehovoriac o tom, že môžu veľmi hlasno chrápať.

Prsia

Zväčšenie prsníkov žien aj mužov spôsobené ukladaním tuku môže byť varovným signálom pre budúce riziko rakoviny. Tukové bunky produkujú hormón estrogén a zvýšenie estrogénu môže zvýšiť pravdepodobnosť vzniku rakoviny prsníka. Tukové bunky v prsníkoch môžu tiež spustiť zápal v tele, ktorý môže prispieť k rakovine.

Ruky

Priberanie v horných častiach paží je znakom prebytočného tuku v celom tele a varovným signálom, že musíte vážne uvažovať o chudnutí, aby ste si chránili svoje zdravie. Nadmerný tuk na pažiach zvyčajne naznačuje obezitu a veľmi vysoké BMI. Obezita zvyšuje riziko depresie, srdcového infarktu, cukrovky 2. typu, mŕtvice, bolesti kĺbov, srdcových chorôb, rakoviny a predčasného úmrtia.

Stehná

Výskumníci zistili, že ľudia s tukom v oblasti stehenných svaloch majú o 34 percent vyššie riziko rozvoja srdcového zlyhania. Odborníci stojaci za štúdiou sa domnievajú, že tento „vnútrosvalový“ tuk, rovnako ako brušný tuk, je „aktívny“, spôsobuje v tele zápal a spôsobuje, že imunitný systém skôr útočí ako sa bráni. To môže viesť k infarktu a rozvoju cukrovky 2. typu.

Brucho

Mať vrstvu mäkkého tuku okolo pása je úplne prirodzené, ale keď sa tam začne ukladať priveľa viscerálneho tuku, môže to byť nebezpečné pre naše zdravie. Tento tuk sa často dostáva do pečene, kde sa mení na cholesterol. Cholesterol sa ľahko dostáva do krvného obehu, upcháva tepny a spôsobuje zvýšené riziko srdcových chorôb, infarktu, mŕtvice a vysokého krvného tlaku. Viscerálny tuk v bruchu môže tiež ovplyvniť chemické reakcie a zápal, ktorý môže viesť k inzulínovej rezistencii a cukrovke 2. typu. Výskum tiež ukazuje, že tento tuk môže spôsobiť, že budete náchylnejší na niektoré druhy rakoviny, vrátane prsníka a hrubého čreva.

Ako zmeniť ukladanie tuku

Foto: SKT Studio/Shutterstock.com

Je takmer nemožné zamerať sa na konkrétne oblasti tela, z ktorých chcete schudnúť, ale môžete sa zamerať na telesný tuk všeobecnejšie.

Zvýšte nenáročné aktivity

Ide o pohyb, ktorý nie je nutne cvičením, ako je kráčanie v dome, sprchovanie alebo upratovanie. Ak zvýšite pohyb a znížite čas strávený sedením, zvýšite svoje základné spaľovanie tukov a zvýšite šance na odbúravanie telesného tuku.

Jedzte viac živín

Konzumáciou väčšieho množstva ovocia, zeleniny, strukovín a plnohodnotných bielkovín kŕmime naše črevné baktérie a zvyšujeme príjem živín. Čím viac zdravej výživy prijímame, tým je menej pravdepodobné, že sa zasýtime vysokokalorickými potravinami. Navyše, zdravé črevné baktérie spôsobujú efektívnejšie trávenie a menšiu pravdepodobnosť zlej nálady, čo tiež zvyšuje naše šance na spaľovanie tukov.

Vynechajte spracované potraviny

Obmedzte spracované potraviny, ako lupienky, pečivo, sušienky a klobásy. Majú veľmi nízku nutričnú hodnotu a sú navrhnuté tak, aby sme ich chceli jesť stále viac. Sú tiež bohaté na kalórie takže keď ich jeme, prijímame viac energie, čím sa zvyšuje pravdepodobnosť ukladania tuku.

Obmedzte stres

Keď sme v strese, uvoľňuje sa hormón kortizol, ktorý nielenže spôsobuje, že chceme jesť viac, ale môže to ovplyvniť aj našu schopnosť odbúravať tuk v tele. Skúste si dopriať oddych, viac spite a vyhýbajte sa stresovým situáciám.

Skúšajte rôzne cvičenia