Pri výbuchu na Kerčskom moste zahynuli najmenej traja ľudia

Vyšetrovací výbor Ruskej federácie uviedol, že podľa predbežných zistení zomreli pravdepodobne traja ľudia v aute nachádzajúcom sa pri nákladnom vozidle, v ktorom explodovala nálož. Z vody vytiahli telá dvoch obetí, muža a ženy, ktorých totožnosť zisťujú.

Vyšetrovatelia podľa oznámenia tiež identifikovali majiteľa nákladného vozidla. Má ísť o obyvateľa Krasnodarského kraja, ktorého bydlisko už prehľadávajú.

K výbuchu na Kerčskom moste, známom aj ako Krymský most, došlo v sobotu ráno. Poškodená bola jeho cestná časť, ktorej úseky sa zrútili do mora, i jeho železničná časť, na ktorej horel vlak s cisternovými vozňami s palivom.

Most je pre Rusko dôležitý pri zásobovaní Krymu i ruských vojenských jednotiek pri invázii v južnej časti Ukrajiny. V mnohých ohľadoch je symbolom ruskej anexie Krymu z roku 2014. Jeho postavením sa Kremeľ snažil ukázať, že Rusko a Krym sú navždy spojené, uviedla stanica BBC.

Ide tiež o najdlhší most v Európe, ktorý ruské médiá pri otvorení v roku 2018 vyzdvihovali ako „stavbu storočia“. Ruskí predstavitelia opakovane vyhlásili, že most je dobre chránený pred všetkými možnými hrozbami, a to zo vzduchu, zeme alebo mora.

Najvyšší predstaviteľ ruskej správy Krymu Sergej Axionov vo vysielaní ruskej štátnej televízie povedal, že opravy mosta by sa mohli začať už v sobotu večer. Ubezpečoval tiež obyvateľov polostrova, že majú dostatok zásob potravín a paliva.

Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že časť mosta by mohli pre dopravu znovu otvoriť ešte v piatok. Vzhľadom na jej zastavenie úrady informovali o organizácii trajektovej prepravy na Krym. Štátne médiá neskôr uviedli, že poveternostné podmienky v Kerčskom prielive neumožnia ruským trajektom vyplávať na polostrov počas tohto dňa.