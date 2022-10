Ukrajinskí predstavitelia reagujú na výbuch na Kerčskom moste

„Ruská nelegálna výstavba sa začína rozpadať a horieť. Dôvod je jednoduchý: ak postavíte niečo výbušné, tak to skôr či neskôr vybuchne,“ vyhlásil predseda poslaneckého klubu strany Sluha národa Davyd Arachamija. Poškodenie Kerčského mosta, dôležitého pre zásobovanie ruských jednotiek na juhu Ukrajiny, označil za „začiatok“.

Iní ukrajinskí predstavitelia sa vyjadrili radostnejšie, avšak tiež bez prihlásenia sa k zodpovednosti, informovala agentúra AP. Niektorí želali „všetko najlepšie“ ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi, ktorý mal v piatok 70. narodeniny.

Moskva takéto postoje odsúdila. Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová uviedla, že „reakcia kyjevského režimu na ničenie civilnej infraštruktúry ukazuje jeho teroristický charakter“, informovala agentúra AFP.

Ukrajinské ministerstvo obrany prirovnalo explóziu na moste spájajúceho okupovaný Krym s Ruskom k aprílovému potopeniu ruského krížnika Moskva. „Dva notorické symboly ruskej moci na ukrajinskom Kryme padli. Čo bude ďalej?“ píše sa na účte ministerstva na Twitteri.

Spravodajský server Ukrajinska pravda uviedol, že podľa tvrdenia jeho zdroja z bezpečnostných zložiek stála za výbuchom Služba bezpečnosti Ukrajiny (SBU). Oficiálne miesta to však nepotvrdili, doplnila stanica Sky News.

Ruské úrady pripísali explóziu bombe umiestnenej v nákladnom vozidle. Neobjasnili však, ako by mohla takáto nálož spôsobiť škody takého veľkého rozsahu, konštatovala agentúra DPA.

Ukrajinskí predstavitelia opakovane hovoria o opätovnom ovládnutí Krymu a viacerí označili Kerčský most za legitímny cieľ v rámci obrany proti invázii Ruska. Moskva zdôraznila, že útok na tento most by bol jasným prekročením „červenej línie“, a v takom prípade pohrozila údermi na veliteské centrály v Kyjeve.

Niektorí prokremeľskí komentátori už vyzývajú na tvrdú odplatu voči Ukrajine. Nie je jasné, ako bude reagovať Kremeľ, dodáva BBC.