V Lymane našli po odchode ruských vojakov ďalšie hroby

V meste Lyman na východe Ukrajiny našli po odchode ruských vojakov ďalších 200 hrobov, ako aj hromadné pohrebisko s dosiaľ neznámym počtom tiel. Oznámil to ukrajinský gubernátor Doneckej oblasti Pavlo Kyrylenko, informovala agentúra DPA.

Kyrylenko v piatok večer napísal, že exhumácia sa už začala. Na sociálnej sieti zverejnil fotografie zachytávajúce pracovníkov v bielych ochranných odevoch v ohradenej oblasti.

Mass burials of civilians were found in the liberated Lyman.



Whole families lie in mass graves, there are graves of children born in 2019-2021.



There are mass burials of Ukrainians in every liberated city. Russia is committing genocide against Ukrainians! pic.twitter.com/3c7p6vwZTS