Hrabko: Opozičná strana chce vládu vymeniť, mimovládna v nej iba nie je

Ak strana, ktorá nie je súčasťou vládneho kabinetu, takúto politiku nerobí, ide skôr o mimovládnu ako opozičnú stranu. V TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko. Reagoval tým na vyhlásenie predsedu SaS Richarda Sulíka po neúspešnom pokuse odvolať Igora Matoviča (OĽANO) z funkcie ministra financií, že SaS sa stáva "tvrdou" opozičnou stranou.

„Buď je strana opozičná, snaží sa povaliť vládu, skrátiť jej volebné obdobie, aby mohla sama uchopiť moc a ukázať, že to vie robiť lepšie, alebo opozičná nie je,“ skonštatoval Hrabko. „SaS sa rozhodla odísť do opozície, ale či z nej bude skutočne opozičná alebo iba mimovládna strana, to sa ešte uvidí na základe politiky, akú bude robiť v parlamente,“ dodal.

O reálnych pomeroch v Národnej rade (NR) SR podľa neho aktuálne svedčia najmä konkrétne hlasovania, od ktorých sa politická rétorika často odchyľuje. Za takúto rétoriku považoval Hrabko aj úvahy o návrate SaS do koalície, ak by bol Matovič odvolaný z funkcie ministra financií. „To s možným návratom SaS do koalície, ak by bol býval minister financií odvolaný z funkcie, to je fáma, sú to jednoducho iba reči. To bolo porcovanie medveďa, ktorý ešte behá po lese,“ tvrdí.

„Všetky tie úvahy úplne vynechávali z hry premiéra, ktorý jediný má právo navrhnúť meno nového člena vlády, a prezidentku, ktorá je hlavným hráčom, ona rozhoduje, koho vymenuje a koho nevymenuje do funkcie,“ upozornil.

Naopak, realitou podľa neho je vymenovanie do funkcie nového ministra školstva v osobe Jána Horeckého, ktoré parlamentnému hlasovaniu o vyslovení nedôvery ministrovi financií časovo predchádzalo. „Je to nominant vládnych strán, ktorého akceptovala pani prezidentka Čaputová, keďže ho vymenovala do funkcie,“ konštatuje Hrabko. „Má veľa práce, ale málo času. Maximálne rok a pol a možno ešte menej, ak budú predčasné voľby. Uvidíme po 100 dňoch, keď by už mal byť na ministerstve zorientovaný,“ dodal.