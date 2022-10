7 spôsobov, akými sa prejavuje poškodené elektrické vedenie v domácnosti

V každom dome sa ukrýva komplexná elektrická sieť, ktorá je rafinovane ukrytá za stenami, pod podlahou a nad stropom, aby nekazila estetický dojem. Krytie murivom má aj praktický význam, keď chráni elektroinštaláciu pred vonkajšími vplyvmi.

Skryté elektrické káble však majú tú nevýhodu, že neposkytujú dostatok priestoru na pravidelnú kontrolu, a tak sa ľahko môže stať, že sa postupom času poškodia, čo si však nemusíme všimnúť okamžite.

Poškodené elektrické vedenie sa pri drobných poruchách prejavuje viacerými spôsobmi, ktoré po čase môžu prerásť do výraznejších problémov. Týchto sedem najčastejších príznakov preto rozhodne nepodceňujte.

1. Blikajúce svetlá

Foto: Peter Gudella/Shutterstock.com

Ak vám v dome náhodne preblikáva viacero svetiel alebo niektoré z nich svietia tlmene, ide o známku prerušeného spojenia. Ak ide len o jedno svietidlo, problém je pravdepodobne lokálny a vyskytuje sa v jeho blízkosti. Pokiaľ ich je viac, treba sa na rozvody pozrieť komplexne.

2. Horúce zástrčky

Elektrické vedenie by nikdy nemalo byť teplé na dotyk. Vyťažené zástrčky sa občas môžu mierne otepliť, ale rozhodne by nemali byť konštantne teplé až horúce. V prípade, že k takejto zástrčke máte pripojenú elektroniku, rýchlo ju odpojte a sledujte, či sa zástrčka ochladí. Ak k tomu dôjde, znamená to, že máte preťažený obvod. Ak teplo pretrváva, vypnite istič pre daný obvod a situáciu riešte s elektrikárom.

3. Smrad po spálenine alebo bzučanie

Je ľahké odpísať smrad spáleniny ako „niečo zvonku“. Ak si však chcete byť istí, skontrolujte radšej všetky zástrčky a vypínače a zistite, či sa v ich okolí smrad zintenzívni. Ak je to tak, môže ísť o nebezpečné preťaženie elektrického systému.

Zástrčky a vypínače by takisto nemali bzučať. Ak sa stretnete s opakom, čím skôr ich nechajte skontrolovať – plne funkčná elektrická sieť by totiž nemala vydávať žiadne zvuky.

Najhorším prípadom je dymenie zo zástrčky alebo vypínača, pri ktorom treba okamžite vypnúť ističe pre celú domácnosť a počkať na elektrikára vonku.

4. Statická elektrina alebo iskrenie

Foto: WIROJE PATHI/Shutterstock.com

Pri zapínaní elektroniky sa vám obzvlášť v chladnom počasí môže stať, že pocítite jemné „kopnutie“. Štandardne nejde o nič nezvyčajné alebo nebezpečné, ale ak je šok natoľko intenzívny, že vám spôsobí bolesť, pravdepodobne to znamená, že nastali problémy s uzemnením rozvodov, čo môže po dlhšej dobe bez nápravy viesť až k vzniku požiaru.

V prípade, že sa pri zapínaní zariadení alebo ich pripájaní do zástrčky stretnete s iskrením alebo si všimnete, že zástrčka je obhorená, okamžite z nej odpojte všetky zariadenia, odpojte ju od elektriny a nechajte ju preveriť odborníkom.

5. Uvoľnené zástrčky

Ak sa jeden z vypínačov alebo niektorá zástrčka uvoľnili zo steny natoľko, že sa nimi dá voľne pohybovať, treba ich pred ďalším použitím opraviť. Hoci pravdepodobne ide len o známku opotrebovania, ich uvoľnenie môže viesť aj k nedoliehajúcim prepojeniam elektrického obvodu, preto je nutná rýchla náprava.

6. Výtrusy hlodavcov

Ak si v blízkosti elektrického vedenia všimnete exkrementy myší či potkanov, majte sa na pozore. Hlodavce totiž často obhrýzajú káble za stenami, čo môže viesť k prerušeniu celého obvodu až požiaru. Škodcov sa preto treba zbaviť pomocou deratizéra a následne je nutné skontrolovať vedenie v celej domácnosti.

7. Časté výpadky

Foto: Grigvovan/Shutterstock.com

Nemusíte byť jadrový fyzik na to, aby ste vedeli, že niekde v byte alebo dome máte umiestnenú väčšiu skriňu s niekoľkými ističmi, ktoré zodpovedajú za chod elektriny v rôznych oblastiach domácnosti. Pri preťažení obvodu alebo skrate sa niektorý z ističov automaticky vypne a preruší dodávku elektriny do danej časti. Väčšinou ho potom stačí manuálne znovu zapnúť, a elektrina funguje tak ako predtým.

Ak sa s vypínaním ističov stretávate pravidelne, veľmi pravdepodobne ide o známku vážnejších problémov. Ak aj elektrina po nahodení znovu funguje, nemali by ste ju nechávať bez odborného vyšetrenia, ktoré môže odhaliť skrat alebo vážnejší problém.