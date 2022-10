Video: Módna prehliadka sa nečakane zvrhla, pri tomto natočili ochrankára

Paríž sa vďaka tradičnému týždňu módy opäť dostal na titulky svetových časopisov – tento rok však z nie veľmi lichotivého dôvodu.

O rozruch na Parížskom týždni módy sa postaral ochrankár, ktorý pred múzeom Louvre fyzicky napadol tínedžera. Video, ktoré zachytáva tento moment, zobrazuje muža v čiernom obleku, ktorý udrel do tváre dieťa pred sebou.

WARNING: GRAPHIC This is allegedly Louis Vuitton's security at the Louvre in Paris slapping a young child. What's the name of this piece of shit physically abusing a child? @LouisVuitton @LVMH pic.twitter.com/Awf3JgXuvJ