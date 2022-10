Overené tipy, ako udržať bazalkové pesto krásne zelené

Pesto z píniových orieškov a talianskeho syra nie je lacná omáčka, najmä kvôli píniovým orieškom. Preto pochopiteľne človek chce, aby pesto nielen dobre chutilo, ale aj vyzeralo, a to aj po pár dňoch v chladničke. Pôsobením kyslíka sa však bazalka mení z krásnej zelenej na tmavú, hnedú. Dá sa tomu zabrániť, stačí len vedieť, ako na to.

Dolejte olivový olej

Výbornú bariéru medzi potravinou a kyslíkom tvorí olej. Ten, čo ste do pesta primiešali, stojí za šťavnatosťou a rozotierateľnosťou pesta. Potrebujete ho však o niečo viac. Keď pesto uložíte do nádoby, uhlaďte vrch a nalejte naň vrstvu olivového oleja. Ten umožní pestu zostať čerstvé a zelené až týždeň. Pred podávaním nezabudnite premiešať.

Pridajte viac citrónovej šťavy

Vitamín C je antioxidant, čo môžete využiť aj pri peste. Citrónovú šťavu pridajte do pesta, a to v pomere 2 čajové lyžičky čerstvej šťavy na šálku bazalky. Nenahrádzajte však citrón kyselinou citrónovou, tá dodá pestu nepríjemnú kyslú chuť.

Blanšírujte bazalku

A na záver máme trochu zložitejší spôsob. Kyslík nemôže sám o sebe oxidovať, svoju úlohu zohrávajú aj enzýmy v zelených listoch. Blanšírovanie, ako uvádza lifehacker.com, deaktivuje enzým, ktorý pri strete s kyslíkom spôsobuje hnednutie. Listy ponorte na 30 sekúnd do vriacej vody a následne do ľadovej. Pred pridaním do pesta ich dôsledne osušte.