Fico odmietol, že by za schôdzou bola snaha zastrašovať OČTK

Reagoval tak na tvrdenia SaS o snahe zastrašovať a o útokoch na vymožiteľnosť práva zo strany Smeru-SD. Poslanci vo štvrtok popoludní rokujú na mimoriadnej schôdzi iniciovanej Smerom-SD.

Fico pripomenul, že prvýkrát sa objavili informácie o stave v OČTK, keď sa na schôdzi parlamentu čítala správa Slovenskej informačnej služby, ktorá mala hovoriť o existencii skupiny vyšetrovateľov, prokurátorov či sudcov, vymýšľaní dôkazov, ako aj zneužívaní trestného práva na politický boj. „V opozícii vôbec nepochybujeme, prečo sa na Slovensku zneužíva trestné právo,“ povedal v pléne Národnej rady (NR) SR Fico. Tvrdí, že zámerom je oslabenie opozície, a to sa musí diať podľa neho len tak, že sa porušujú pravidlá. Tvrdí, že dochádza k manipulácii prideľovania spisov a mnohí ľudia sú perzekvovaní. Odvoláva sa na prepisy nahrávok.

Šéf Smeru-SD súhlasí s tým, aby sa vyšetrovalo, no má to prebiehať v súlade so zákonom. Dodal, že sa objavujú prípady, keď začínajú s kajúcnikmi, tzv. udavačmi, spolupracovať advokáti. Hovoril tiež o univerzálnych udavačoch, za jedného z nich označil bývalého riaditeľa Národnej jednotky finančnej polície Bernarda S., ktorý má figurovať ako svedok vo viacerých kauzách.

Fico v pléne predstavil návrh uznesenia, ktorým poslanci navrhujú, aby sa na schôdzi NR SR komplexne prerokovalo zneužívanie inštitútov trestného práva, na ktorom by mal vystúpiť predseda Slovenskej advokátskej komory. Plénum by malo podľa uznesenia uznať za neprijateľné zneužívanie inštitútov trestného práva vybranou skupinou policajtov a vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) či niektorých prokurátorov a sudcov aj na zasahovanie do slobodnej súťaže politických síl. NR SR by mala tiež vyjadriť vážne znepokojenie nad situáciou v niektorých OČTK, osobitne na NAKA a Úrade špeciálnej prokuratúry, „kde ďalšie a ďalšie dôkazy potvrdzujú manipuláciu s dôkaznou situáciou“. Parlament by mal tiež protestovať proti „pokračujúcemu využívaniu systému tzv. kajúcnikov - udavačov, ktorí s cieľom ochrany svojich osobných záujmov poskytujú krivé svedectvá“. V uznesení tiež žiadajú generálneho prokurátora Maroša Žilinku okrem iného preveriť zákonnosť konania OČTK.