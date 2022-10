Na poradí čistenia kúpeľne záleží. Takto postupujte, ak to chcete mať čo najskôr za sebou

TikTokový účet The Cleaning Corner na sociálnej sieti zdieľa prevažne videá, v ktorých radí, ako sa starať o domácnosť a ako si uľahčiť upratovanie. V jednom z posledných klipov autorka uvádza postup, ktorý je podľa nej správny pri čistení kúpeľne.

Prvé, čo by ste pri riadení kúpeľne mali urobiť, je odpratať si z cesty všetky predmety, ktoré by vám mohli zavadzať. Ďalej je dôležité poradie, v ktorom upratujete jednotlivé časti kúpeľne: „Najprv by ste mali upratať tú najčistejšiu vec. Najšpinavšiu si nechajte na koniec.“

Podľa profíčky by ste pri čistení kúpeľne mali logicky najprv umyť umývadlá, potom vaňu a nakoniec toaletu.

Pri čistení umývadla používajte čo najmenšiu kefu, ktorá sa dostane aj do úzkych škár okolo vodovodného kohútika. Použite pritom čistiace prostriedky, ktoré vám najviac vyhovujú.

S čistením sprchového kúta si najrýchlejšie poradíte pomocou mopu na kachličky. „Ušetrí vám kopu času a energie,“ uvádza autorka videa. „A nemusíte si s tým viac lámať chrbát.“

Ako poslednú čistite toaletu, do ktorej by ste mali naniesť čistiace prostriedky a nechať ich chvíľu pôsobiť, aby dezinfekcia stihla zaúčinkovať. „Za ten čas očistím dlážku za záchodom,“ pokračuje autorka.

Na záver je vhodné pripomenúť, že pri upratovaní platí zásada, že menej je viac. V praxi to znamená, že netreba nakupovať množstvo čistiacich prostriedkov pre rôzne povrchy a oblasti, ale zakúpte jeden alebo dva univerzálne.

„Dúfam, že som pomohla každému, kto má problém s riadením a nevie, kde začať,“ uvádza sa v popise k videu. „Sama som pred dvomi rokmi bola tam, kde ste dnes vy.“