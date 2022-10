Slovenské zdravotníctvo potrebuje digitalizáciu, tvrdí Lukáč

Jeho elektronizácia napomôže poskytovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť a zlepší sa tým manažment pacienta. Uviedol to generálny riaditeľ Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) Peter Lukáč pri podpise bratislavskej deklarácie, ktorá má zabezpečiť dátovú reformu zdravotníctva. Dokument podpísali vo štvrtok viacerí zástupcovia zdravotníckeho sektora spolu s ministerstvom zdravotníctva.

Z deklarácie vyplýva, že slovenské zdravotníctvo by sa malo riadiť a financovať na základe dát. Vytvoriť by sa malo aj autorizované dátové centrum, ktoré bude poskytovať kvalitné zdravotné dáta. Tie by sa podľa deklarácie mali využiť na vedu, výskum a inovácie v oblasti zdravotníctva. Zberom dát by sa malo podporiť aj medzinárodné vykazovanie.

„Všetci vnímame, že úroveň informatizácie nie je na dostatočnej úrovni,“ poznamenal minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO). Ministerstvo podľa neho pracuje na tom, aby sa v téme dát v zdravotníctve posunuli ďalej a využili sa pri plánoch zdravotníckej alebo liekovej politiky.

Prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Iveta Lazorová, jedna zo signatárov deklarácie, priblížila, že dáta v zdravotníctve sú dôležité pre odovzdávanie informácií o pacientoch a liečbe. Aj keď budú zhromažďovanie dát robiť predovšetkým zdravotné sestry, Lazorová sa z toho teší a verí, že to zdravotníctvu pomôže.

„Je potrebné, aby Národné centrum zdravotníckych informácií malo takú pozíciu, aby sme donútili poskytovateľov spolupracovať na projekte,“ povedala Lazorová. Dodala, že NCZI musí iniciovať zmenu zákona, kde budú poskytovatelia povinní zadávať údaje do systému.

„Riešime momentálne právnu analýzu a chceme nastaviť podmienky a legislatívu tak, aby bol ošetrený tento režim a budeme komunikovať s Úradom na ochranu osobných údajov SR, aby sme si potvrdili, že tento prístup je správny,“ povedal Lukáč. Zberom dát sa má vyhnúť duplicite. „To, čo zadá lekár do systému, sa bude považovať za jeden zdroj pravdy a nebudeme od neho požadovať, aby to zapísal do viacerých dátových zdrojov,“ vysvetlil Lukáč.

Lengvarský doplnil, že na dôležitosť získavania dát v zdravotníctve bude apelovať aj na ostatných predstaviteľov vlád. Chce, aby sa projekty nebrzdili pre nedostatok financií, ale, naopak, zrýchľovali.