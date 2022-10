Mohol by pribudnúť nový pamätný deň, pripomínal by obete pandémie

Išlo by o Deň obetí pandémie COVID-19, ktorý by pripadal na 6. marca. Vyplýva to z novely zákona o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok posunuli do druhého čítania.

Predkladatelia z klubu OĽANO upozornili, že pozostalí obetí na Slovensku sa spojili v občianskom združení Skutočné obete. Tí sa usilujú o pripomenutie pamiatky svojich blízkych aj iniciatívou na schválenie Dňa obetí pandémie COVID-19, ktorý by bol 6. marca, pretože je to deň prvého potvrdeného prípadu ochorenia COVID-19 na Slovensku.

Nová legislatíva by mohla byť účinná od nového roka.