Sýria hlási desiatky úmrtí na choleru, nákaza sa vyvíja alarmujúco

WHO varuje pred sirupmi proti kašľu, majú súvisieť s úmrtiami 66 detí

DNES - 8:00 Zahraničné

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vydala v stredu varovanie v súvislosti so štyrmi druhmi sirupov proti kašľu a nachladnutiu, ktoré by údajne mohli súvisieť so smrťou 66 detí v západoafrickej Gambii.